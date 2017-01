Raplamaa aasta küla on Valtu küla

Reedel tunnustas külade liit Vana-Vigalas Raplamaa külasid, küla sõpru ning sädeinimesi. Maakonnas napsas aasta küla tiitli Rapla vallas paiknev Valtu küla.

Kui Valtu külast rääkida, meenub minule isiklikult kolm asja. Esimesena meenub suvine aeg, mil Viljandi maantee ääres kari lambukesi rohelist muru nosib. Kes seda teed mööda sõidavad, teavad ilmselt, millest jutt. Visuaalselt on see ilus vaatepilt, mis tõesti mõneti külaelu meenutab – ühel pool teed valge tuuleveski, teisel pool valged loomakesed.

Teisena meenub ütlus: heal lapsel mitu nime. Käivad ju rahva suust läbi nii Valtu, Öökulli kui ka Mitšurini. Kui suvel seltskonnaga Öökulli järve äärde minek, öeldakse ikka: „Kuule, läheks ehk Mitšukasse ujuma?“ Viimane nimi tuleb nõukogude ajast, kui endisesse Valtu mõisa (saksa keeles Waldau) tuli Mitšurini-nimeline aiandussovhoos, kus kasvatati õunu. Kogu veski ümbrus paari­saja hektari ulatuses oli täis õunapuid. Praeguseks on säilinud Viljandi maantee ääres olev õunapuuaed, mis ongi kolmas asi, mis Valtu küla puhul meelde tuleb. Kui sovhoosid ära kadusid ja Eesti aeg tagasi tuli, sai küla nimeks Valtu.

Küla nimi võib tõesti segadust tekitada, kuid sama võib juhtuda küla asukohaga. Tihti aetakse Valtut segamini Kaereperega, sest asuvad ju Kaereperes näiteks Valtu põhikool, Valtu seltsimaja, Valtu spordimaja, Valtu lastaed ja nii edasi. Seega on segadus igati mõistetav. Tegelikkuses saab Valtu küla alguse Kaerepere ristist ning lõpu Rapla linna piiril. Enamik külast on koondunud ühele poole teed, teisele poole jäävad tuuleveski, õunapuuaed ning üksikud eluhooned.

Kuna Valtu sai külade liidult olulise tunnustuse, võtsime ette ja rääkisime küla pikaajalise elaniku Harri Riimiga, kes on seal elanud nelikümmend neli aastat. Uurisime, millega külas tegeletakse, milline on sealne kogukond ning ajalugu ja millised võiksid olla küla tulevikuvisioonid. Esmalt ütleb ta meile, et kuigi tal ei ole selle vastu midagi, et Kaereperes asub Valtu kool, kus ta ka ise lapsena käinud on, leiab ta siiski, et uute hoonete püstipanemisel (nagu lasteaed, seltsimaja) võiks neid juba Kaerepere järgi nimetama hakata.



Mariliis Vest / foto: Siim Solman

