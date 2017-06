Raplamaa teel XII noorte laulu- ja tantsupeole

30. juunist 2. juulini toimub Tallinnas järjekorras XII noorte laulu- ja tantsupidu “Mina jään”, millest koguneb osa võtma 37 000 noort üle kogu Eesti. Raplamaalt on peole sõitmas 1185 lauljat, tantsijat ja pillimeest, kokku 63 kollektiivist.

Sellesuvisel peol osaleja on vabas Eestis sündinud põlvkond, kelle jaoks maailm on lahti, ent kellel on ülesanne, nii nagu igal järgmisel põlvkonnal, kanda edasi oma maa keelt ja kultuuri. Seepärast on suvise peo keskmes vastutus, järjepidevus ja noore põlvkonna side oma maa, pärandi ja vanema põlvkonnaga.

XII noorte laulupidu tõstab esile uue põlvkonna heliloojad. Teiste seas on just selleks peoks loonud muusikat Kadri Voorand ja Rasmus Puur. Samuti antakse taktikepp edasi uuele põlvkonnale dirigentidele, kes juba kogenud koorijuhtide kõrval saavad oma esimese laulupeol juhatamise kogemuse – nende seas ka Kohilast pärit noor dirigent Ksenija Grabova.

Tantsupeoetendus toetub muistendile Koidust ja Hämarikust. Seal saab meie juuri, traditsioone ja järjepidevust sümboliseerima kullakera ehk päike, mille eest hoolitsemist noorem põlv esialgu oma õlule ei taha võtta. Ent peo arenedes jõutakse äratundmisele ja kui peo finaaliks 8500 noort tantsijat on staadionimurule kogunenud, kinnitatakse Maian Kärmase loodud muusika saatel: “Mina jään hoidma päikesekulda, selle all taevast, maad, metsa ja merd ja mustavat mulda, nii kullakera kandijaks minagi saan.”

1. juulil on Kalevi staadioni nõlval Poolamäe pargis ka rahvamuusikapidu, mis ühendab 550 noort rahvamuusikut kogu Eestist. Esialgu astuvad muusikud lavale pilliliikide kaupa (viiulid, lõõtsad, akordionid, näppepillid ja kandled), ent peo kulminatsiooniks tuleb lavale koondorkester. Kavas on rohkelt tantsulugusid, ent ka autoriloomingut ja naaberrahvaste muusikat. Noorte pillimeeste kõrval astuvad lavale ka armastatud pärimusmuusikud Eeva Talsi, Juhan Uppin ja Mari Kalkun. Rahvamuusikapidu on kõigile tasuta.

Peole pürginud kollektiividel on seljataga tihe hooaeg ühisproovide, ülevaatuste ja seminaridega. Raplamaal viidi läbi kokku 10 eelproovi, et aga orkestrite, rahvamuusikute ja neidude koori proovi maakonnas ei olnud, osaleti ülevaatustel ka Türil, Paides, Tallinnas ja Pärnus.

Tehtud töö kulmineerub tuleval nädalal, kui esmalt proovideks ja siis kontsertideks tuleb kokku 37 000 noort. Esimestena sõidavad teisipäeval Tallinnasse rahvatantsijad, reedel pillimehed ja vanemad kooriliigid ning laupäeva hommikul laste- ja mudilaskoorid. Pühapäeval, kui toimub laulupeo rongkäik, liituvad pidulistega ka maakondade ja valdade esindused ning siis on peoperekond ligi 40 000 inimest, kellest 1300 on Raplamaalt. Et kõik osalised saaksid käepaelad, valmistati kokku 10 kilomeetrit paela; et kõik pidulised saaksid söönuks, keedetakse neil päevil 40 tonni suppi.

Kuigi väike hingevärin on ees-ootava peonädala ees sees, valitseb südames suur rõõm ja tänutunne senise teekonna eest. Meie kollektiivid esinesid eelproovides hästi ja meil on tublid õpetajad, kes on ära teinud suure töö. Oli tore vaadata, kuidas noored kandsid uhkusega rahvariideid ja kuidas väikesed laulupoisid lükkasid suuremate kõrval seljad sirgu. Laulu- ja tantsupidu on tõesti see, mis toob meid kokku ja paneb üheskoos hingama. Suur tänu kõigile, kes on seda protsessi toetamas! Hoiame üksteist ka peonädalal ja võtame eesootavat rõõmu ja uudishimuga.

Mari Tammar, XII noorte laulu- ja tantsupeo kuraator Raplamaal / foto: Jaanus Ree

Loe pikemalt 21. juuni Raplamaa Sõnumitest