Raudne Raplamaa teel laulu- ja tantsupeole

30. juunist 2. juulini toimub Tallinnas järjekorras XII noorte laulu- ja tantsupidu, mis kannab seekord pealkirja “Mina jään”. Ka Rapla maakonnast pürgib peole 72 kollektiivi, ühtekokku ligi 1700 noort lauljat, tantsijat ja pillimeest.

2017. aasta suvel toimuva XII noorte laulu- ja tantsupeo keskmes on noore põlvkonna side oma maa, kultuuri ja vanema põlvkonnaga, mis koonduvad ühise mõiste alla “juured”. See on pidu, mis sündinud ajal, kui taas vajame oma juurtelt rohkelt tarkust ja jõudu, et osata hoida ja edasi kanda meie esivanemate traditsioone, meie olemise viisi.

Peo teema “Mina jään” on otsekui allkiri, mis kinnitab meie tahet jääda seotuks oma juurtega, ükskõik kuhu elutee meid ka viib, ja olla eestlane ka neil hetkedel, kui kodu on kaugel. Seekordsel noortepeol osaleja on vabas Eestis sündinud põlvkond, kelle jaoks maailm on lahti, ent kellel on vastutus, nii nagu igal järgmisel põlvkonnal, kanda edasi oma maa keelt ja kultuuri. Need on vabana sündinud noored, kelle väärtushinnangud ja teod alles hakkavad kujundama Eesti riigi ja rahva teed.

Lähtuvalt peo kontseptsioonist tõstab ka laulupeo protsess esile uue põlvkonna heliloojate loomingu ning kogemustega dirigentide kõrval saavad oma esimese laulupeo kogemuse ka mitmed noored dirigendid, nende seas ka Kohilast pärit noor dirigent Ksenija Grabova, kes saab võimaluse juhatada mitmetuhandelist segakoori. Laulupeo peadirigent on Heli Jürgenson ja tantsupeo pealavastaja Margus Toomla.

Peo logo on inspiratsiooni saanud vanadest eesti peremärkidest, millel oli muiste nii praktiline kui ka kaitsemaagiline funktsioon. Ring tugevdab väge ja sümboliseerib pidevat liikumist, rist on hingemärk ja silmusnelinurk ühtekuuluvuse sümbol.

Raplamaa noored teevad pidu

XII noorte tantsupeo lugu aitavad tantsijate kõrval jutustada ka kolm laulvat peategelast – Koit, Hämarik ning Vanaisa. Rolle täidavad üleriigilise konkursi käigus välja valitud neli noort osatäitjat, kelle seas on ka Kohilast pärit neiu Merit Männiste.

Mari Tammar, Rapla maakonna laulu- ja tantsupeo kuraator / foto: Aivar Pihelgas

