Teadmiste- ja kirjutamiskontroll missidega

Vähem kui kuu aja pärast astuvad võistlustulle kümme Rapla maakonna kaunitari, sest 1. aprillil selgitatakse Sadolini spordihoones välja Miss Raplamaa 2017. Kutsusime neiud külla, et neid tundma õppida ning välja selgitada, kes võiks olla tänavune Pressimiss.

Esmalt rääkisid tüdrukud endast ja meie oma tööst ning tegemistest. Kuna ajakirjanduses ringleb pidevalt uut informatsiooni, uusi inimesi ja sündmusi, kontrollisime tüdrukute teadmisi maakonna viktoriiniga. Kas sina, lugeja, tead, millise valla territooriumil asub Rapla maakonna suurim, Järlepa järv? Või mis on selle Raplaga tihedalt seotud kirjanikepere nimi, mille kaks liiget on pälvinud Rapla valla aukodaniku tiitli? Või kellena töötab Rapla maakonna esileedi ning kus asub Rootsi küla? Lisaks mitmele küsimusele panime tütarlaste ette mõned tuntud raplamaalaste fotod, kelle juurde tuli märkida nimi ja tegevusala.

Tunnustame tüdrukuid, sest üllatavalt hästi tundsid nad maakonda. Probleemi ei tekitanud ei kitarridega varjatud The Notes’i poisid, kultuuritegelane Pärt Uusberg ega Märjamaa vallavanem Villu Karu. Kuigi Avis Rapla manager Jaak Karp oli samuti enamikule tuttav, arvas üks missipaar pildi järgi, et tegemist on hoopis ärimehega. Võõraks jäi tüdrukutele paljuski Kohila võrkpallistaar Kertu Laak. Lugesime viktoriini edukaks! Kõige rohkem punkte said missikandidaat number 2 Grit Tarvis ja missikandidaat number 8 Elina Rassmann. Vahest kõige olulisem on ajakirjanduses kirjutamine. Teise ülesandena vaatasimegi, kui soravalt tüdrukutel sulg liugleb. Loosiga tõmbas igaüks ühe konkurendi nime, kellest tuli paberile panna võimalikult loov iseloomustus. Viktoriini ja kirja pandud tekstide najal kuulutame 1. aprilli finaalüritusel välja Pressimissi 2017.

Avalikustame, mida missikarusselli konkurendid üksteisest arvavad.

Mariliis Vest / foto: Siim Solman

