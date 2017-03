Tervise Edendaja: Magan palju – jõuan rohkem!

Märtsikuu Tervise Edendaja on Raplamaa koolinoorte tervisekampaania üheks oluliseks hääletoruks. Loomulikult ei loe seda lehte noored. Noortele on meil Facebookis oma lehekülg Ma Armastan Magada, need tekstid siin on mõeldud hoopis lapsevanematele.

Armsad emad ja isad! Ainult teie saate oma kodus lapse päeva- ja öörežiimi korrigeerida. Noored peavad magama vähemalt 8 tundi öö jooksul ja muidugi ilma kaisus olevate nutiseadmeteta. Nagu ütleb tark mees Kristjan Port, Tallinna Ülikooli Terviseteaduste ja Spordi Instituudi direktor: kas sa tead, et kui sa lähed valel ajal magama, siis sa jääd lolliks, arvatavasti lähed paksuks ning sured enne õiget aega.

Lapsi surmaga ähvardada on suhteliselt väheefektiivne, sest elu on nii pikk, et surm ei terenda veel kuskilt. Küll aga ütleb see lause, et magamatus on ohtlik. Nii on see ka täiskasvanute puhul. Öeldakse, et väsinuna roolis olla on sama ohtlik kui purjus peaga sõita. Kampaaniaga, mis kestab terve märtsikuu, püüame tähelepanu alla tuua õpilaste väsimuse ja ülekoormatuse. Ka mu enda noortekogu liikmed on öösiti eriti aktiivsed – kui laps kirjutab pool kaks öösel mulle kirja või teeb näiteks koolitöid, on asjalood väga halvad. Novembris oli meil Kohila gümnaasiumis osaluskohvik, kus Kert Markus Valdeku eestvedamisel arutasid noored kahe ja poole tunni jooksul magamatuse teemat ning noored ütlesid ise – see kõik, mis meiega toimub, ei ole õige ja midagi tuleb muuta. Proovime siis!

Veel anname tänases lehes täiesti tasuta nõu poliitikutele. Kohalikud valimised on juba alanud. Sel aastal on kõik hoopis teistmoodi kui varem. Toimuvad valdade liitmised, on moodustumas uued suured ja võimekamad omavalitsused, mis tähendab, et ka vastutus suureneb, võimalused ja suutlikkus suurenevad. Seda suutlikkust tuleb rakendada eeskätt oma inimeste heaolu edendamisel, inimeste tervise ja turvalisuse arengus.

Palun, võtke see spikker oma valimislubaduste aluseks! Ja head inimesed, valijad – teie võimalus on nõuda oma kandidaatidelt kõike seda, mis heaolu suurendab, turvatunnet tugevdab, tervist hoiab ja parandab. Kohalikud poliitikud on ka üheks oluliseks sihtrühmaks 18. mail toimuval Raplamaa 20. tervisedenduse konverentsil. Juubelikonverentsil saavad poliitikud omavahel terviseteemadel debateerida. Konverentsi korraldame Raikkülas, Paka mäe vahetus läheduses, kus juba vanal hallil ajal toimusid kärajad. Käratsemiseni!

Ülle Laasner, tervisedenduse spetsialist

