FOTOD: Ühe katuse all tormilise tuhkrupaariga

Nii mõnigi meist tunneb, et kodu ilma lemmikloomata on natuke tühi ja kõle. Loom on tihtipeale mõnusaks seltsiliseks ja sõbraks.

Enamasti kipub valituks osutuma kass või koer, pisem lind, hamster või hoopis merisiga. Tegelikult on lemmikloomade maailm aga hoopis kirjum. Seda teab hästi Renata Vaiksaar, kes pakub muuhulgas kodu kahele tuhkrule.

Huvi tuhkrute vastu sai alguse mõned aastad tagasi, kui Renata tollane elukaaslane päästjana sündmusel metsikute tuhkrutega kokku puutus. Nimelt oli üks selline tegelane kooli territooriumile kinni jäänud. Oli tegemist veidi ebahariliku olukorraga ja nii sai sellest ka video tehtud, mida Renata hiljem nägi. Naine oli lummatud ning hakkas vaikselt tuhkrute kohta infot juurde otsima. Selgus, et metsiku tuhkru kõrval on olemas ka kodutuhkur, keda nii mõnigi oma lemmikuna peab.

Väikesed marakratid

Täna ongi Renata kodus kaks kodutuhkrut – kaheaastane Candy Stripe ja aastane Amy. Lähen karvapallidega lähemat tutvust tegema. Renata on tuhkrute puuri rõdule tõstnud. Pisikesed loomad taluvad külmemaid temperatuure päris hästi. Miinuskraadidega tõstab perenaine puuri ikkagi tuppa. Kevad on oma soojakraadidega aga justkui kätte jõudnud ja nii saab tuhkrupaar rõdul värsket õhku nautida. Uudistaja tekitab neis kohe huvi. Renata võtab nad puurist välja ja on näha, kuidas tuhkrud värisema hakkavad. Naine räägib kohe juurde, et see ei ole teps mitte külmast, vaid hoopis elevusest ja uutest lõhnadest.

Üsna kiiresti on selge, et tegemist on väikeste marakrattidega, kes soovivad kohe tegutsema asuda. Viime nad tuppa. Renata paneb karvapallid põrandale ning asub ise elutoast kõikvõimalikke asju kokku korjama. „Nad on väikesed varganäod,“ ütleb ta naerdes.

Tuhkrud on väga intelligentsed loomad, kellel pole suur vaev isegi käekoti luku avamine. Loomulikult peavad nad seejärel kogu kotisisu oma varanduseks ja viivad kibekähku diivani alla peitu. Telekapuldi pihta panemine ei ole selle kõrval enam midagi. Isegi fotograafi ripakile jäetud telefon toimetatakse kiiresti diivani alla.

Katri Reinsalu / fotod: Siim Solman

Loe pikemalt 10. mai Raplamaa Sõnumitest