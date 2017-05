USA suursaadik külastas Raplat

Ameerika Ühendriikide suursaadik Eestis James D. Melville veetis esmaspäeva, 8. mai Rapla maakonnas, külastades nii Kohilat kui ka Raplat.

Päeva jooksul esines ta Rap­la Vesiroosi gümnaasiumi õpilastele loenguga, kohtus teiste seas Avis Utilitas Rapla eestvedaja Jaak Karbi ning maavanem Tõnis Blangiga. Õhtul juhatas ta Rapla kultuurikeskuses sisse Mary McBride Trio kontserdi.

Raplamaa Sõnumid sai suursaadikuga jutule vahetult enne kontserti, et küsida, mis talle sellest päevast meelde jäi.

Olete terve päeva Rapla maakonnas ringi käinud. Mis mulje teile jäi?

Kui kõik ausalt ära rääkida, siis ei ole ma Rapla maakonnas esimest korda. Tegemist on küll minu esimese ametliku visiidiga, aga olen siin käinud varemgi. Viimati siis, kui maaeluministeerium viis möödunud sügisel diplomaatilise korpuse Eesti ringreisile ja siis peatusime ka Raplamaal.

Minu muljed on väga positiivsed. Kõik, kellega kohtusin, võtsid mind hästi vastu. Kohila raamatukogul oli väga kaunis hoone ja ma sain väga hästi jutule Kohila vallavanemaga. Samuti oli väga meeldiv vestlus maavanem Tõnis Blangiga, mis avas mu silmad haldusreformiga seotud väljakutsetele. Põnev oli kohtumine Jaak Karbiga ja näha tema entusiasmi. Ükskõik kus Raplas käia, ikka on kuskil näha korvpalli. On selge, et linn on haaratud oma korvpallimeeskonna edust ja see on hea.

Kas te ise olete korvpallifänn?

Mulle meeldib korvpall väga. Mängisin seda lapsena, aga ma ei olnud piisavalt hea. Küllap olen liiga viisakas. Mind häirib mõte palli vaheltlõikamisest (inglise keeles stealing ehk otsetõlkes varastamine – toim). Aga mu pojad mängisid korvpalli väga agaralt kooli ajal.

USA suursaatkond on Ameerika päevi korraldanud mujalgi. Kui tihti neid peetakse?

Enne tänast toimus see viimati reedel Haapsalus. Me püüame neid hooti korraldada. Need nõuavad päris palju ettevalmistust ja tööd. Hea on see, et meil on maakondades kontaktid olemas ja need aitavad päeva õnnestumisele kaasa.

Mulle väga meeldis hommikune näituse avamine Kohila raamatukogus. Kõik pildid olid minu jaoks erakordselt kõnekad. Enim meeldis mulle “The Midnight ride of Paul Revere”.

See oli mu poja lemmik samuti. “The Midnight Ride of Paul Revere” on luuletus, mida me kõik koolis õpime. See räägib Paul Revere’i rollist Ameerika iseseisvussõjas.

Siim Jõgis / foto: Siim Solman

Loe pikemalt 10. mai Raplamaa Sõnumitest