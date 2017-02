„Utoopia“ lähenes moele piirideta

Mida tähendab sinu jaoks utoopia? On see loom, lind, nähtus või planeet? Sellise küsimusega sai alguse Rapla ühisgümnaasiumi selleaastane moeshow.

Utoopiat proovisid lahti mõtestada Rapla ühisgümnaasiumi õpilased ja õpetajad. Mõttevälgatused salvestati videolõiguna ning esitleti moeshow publikumile. Pisematele tõi see mõneti keeruline ja tundmatu sõna silme ette loomariigi. Arvati veel, et tegemist võib olla paradiisi või planeediga. Elukogenumad teadsid vastata, et utoopia on midagi seletamatut ning midagi, mida polegi justkui olemas.

RÜG-i selleaastase moeshow teema „Utoopia“ taga peitus soov läheneda moele ilma piirideta. Seega sai laval näha kollektsioone, mis edastasid võimalikult loovaid ning raamideta ideid. Iga klass tõmbas loosiga täpsustatud väljundi. Inspiratsiooni saadi näiteks kullast, kilekottidest, nööpidest, elektrist, kontorist, fooliumist, köiest, pakendist ja paljust muust.

RÜG-i moeshow on kujunenud kooli pikaajaliseks traditsiooniks. Üritus viiakse läbi üsna suurejooneliselt.

Mariliis Vest / foto: Rauno Vahtre

