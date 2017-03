Korvpall ei ole ainult Rapla, vaid kogu Raplamaa visiitkaart

Ma olen alati pidanud oluliseks, et minu teod räägiks tugevamalt kui minu sõnad. Ka selle lehe veergudel saab minu enda sõnu harva lugeda, samal ajal kui minu kirest, armastusest ja igapäevatööst – korvpallist – kirjutatakse praktiliselt igas väljaandes.

Lugedes Raplamaa Sõnumite 22. veebruari vestlusringi „Maakond pärast omavalitsusi“ tundsin, et seekord tuleb ka suu lahti ja sõnu teha, sest ma ei sooviks, et korvpallist saaks poliitikute omavahelise kempluse tööriist.

Alustuseks lükkan ümber Raplamaa Omavalitsuste Liidu esimehe Margus Jaansoni väited selle kohta, et 8 aastat tagasi oli ROL-is jutt, et kui korvpall peaks tõusma kilbile, tuleb luua uus meeskond – Märjamaa, Kohila, Rapla. Ja et sel ajal ei olnud Jaak Karpi Raplas. Mõlemad väited ei vasta tõele. Tegelikult olen Raplas elanud ja korvpalli arendamisega tegelenud juba 15 aastat, alates aastast 2002. Kuna olime Rapla Korvpallikooli arengus aastaks 2010 jõudnud sinnamaale, et muutus reaalseks meie unistus osaleda oma meeskonnaga Eesti kõrgeimal tasemel, Eesti korvpalli meistriliigas, esitasin ma toetuse taotluse ka Raplamaa Omavalitsuste Arengufondile.

Fondile tookord idee meeldis, kuid kuna ka Kohila meeskond oli edukalt osalenud Eesti I liigas ning kaalunud meistriliigasse minemist, oli fondi soov näha, et Raplamaad hakkab kõrgeimal tasemel esindama ikkagi vaid üks meeskond. Selle kinnituseks sõlmisime Raplamaa kahe teise korvpallikantsi, Märjamaa ja Kohilaga ühiste kavatsuste protokolli, milles leppisime kokku, et Raplasse loodavast meeskonnast saab maakonna esindusmeeskond.

Sama protokolli uuendasime ka 2013. aastal ja praeguseks on sellest saanud reaalne noortekorvpallile laienenud koostöö kolme klubi vahel, kus paljudes noorte vanuseklassides esindatakse maakonda ühise meeskonnana Raplamaa nime all.

Jaansoni näib häirivat, et Rapla korvpallimeeskond on arengufondist toetust saanud. Mis on siis tegelikult selle meeskonna taga?

Oleme alates meeskonna esimesest hooajast meistriliigas seadnud eesmärgiks olla terve maakonna meeskond. Korvpall on sportmängudest Eestis kõige suuremat publikut kaasav spordiala ja meie meeskond on jälgijate arvult ja meedia tähelepanult olnud pidevalt omakorda jälgitavuse tipus. Ma saan näiteks tuua, et eelmisel hooajal jälgiti meie mänge Delfi TV vahendusel 142 236 korral, kusjuures siis ei kantud kõiki mänge internetis üle nii nagu sellest hooajast. Kolm Avis Rapla meeskonna kodumängu televisioonis kogusid 65 600 vaatajat ja kohapeal Sadolini spordihoones vaatas meid üle 15 000 inimese.

Meie kodumänge käiakse vaatamas nii maakonna eri piirkondadest kui ka teistest suurematest lähilinnadest väljaspool maakonda, eelkõige Tallinnast. Kevadised mängud medalitele on toonud saali lausa 1500 inimest!

Meeskonna eelarve on selle loomisest alates olnud väga tugevalt rajatud ettevõtjatele, kellest enamik toetab meid missioonitundest, soovist panustada tagasi kogukonda, kus pidevalt tegutsetakse. Pidev tähelepanu, korralikud pealtvaatajate numbrid ja lai meediakajastus on aidanud leida partnereid ka nende firmade hulgast, kes näevad meeskonnas võimalust tõsta mõne oma brändi tuntust või luua positiivset imidžit oma firmale. Eelarve on alates esimesest hooajast kasvanud kordades ja toetajate ring on juba ammu väljunud maakonna piiridest. Ettevõtjate toetus on praeguseks kümneid kordi suurem kui avaliku sektori toetus.

Maakonna elanike kaasamine ei piirdu vaid neile kodumängude korraldamisega. Oleme aastate jooksul käinud meeskonnaga korvpalli populariseerimas mitmes maakonna koolis nii omal initsiatiivil kui ka Eesti Korvpalliliidu projekti „100 kooli“ raames. Külastasime eelmisel aastal koos USA saatkonna esindajatega Juuru SOS Lasteküla lapsi. Oleme jaganud tasuta kutseid mängudele kogu maakonda teenindava Rapla haigla personalile, Raplamaa politseile, päästeametile. Viimase aktsioonina jagasime tasuta pileteid koos meeskonnaga Kohila gümnaasiumis ja Kohila Konsumis. Kõikjal oleme saanud vastukaja selle kohta, et meid käiakse vaatamas, et meie kohta loetakse internetist ja ajalehtedest ja et jälgitakse netiülekannete vahendusel.

Me soovime tekitada oma meeskonna tegevusega kogukonna ühtekuuluvustunnet, panna inimesed ühisele asjale kaasa elama, anda neile ühine osa, mille üle koos uhkust tunda! Me pakume teemat, millest rääkida kodustega, töökaaslastega ja sõpradega. Meeskond pakub emotsioone ka siis, kui nad ei ole alati positiivse kulminatsiooniga. Me soovime tuua tuntust oma linnale, vallale ja maakonnale, olla Rapla ja Raplamaa visiitkaart!

Jaak Karp / foto: Siim Solman