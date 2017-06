Kui uksest ei saa, mine aknast

Juba päris väiksest peale on ema meie pere lastele õpetanud, et kui sul on mingi hea eesmärk, siis tee sinnani on alati olemas, see lihtsalt tuleb üles leida. Piltlikult öeldes: kui uksest ei saa, tuleb aknast minna.

Mu noorim õde võttis seda õpetust väiksena sõna-sõnalt. Kui ta oli umbes viiene, tahtis ta endast paar aastat vanemale naabritüdrukule külla minna. Seal aga ei lastud teda uksest sisse, kuna tüdruk õppis. Mu õel oli aga kindel soov naabritüdrukuga mängima minna, nii läks ta otsima mõnda teist majja pääsemise viisi. Juhtumisi oli maja taga aken lahti, kust mu õde sai tuppa ronida. Hea näide sellest, kuidas oma tahtmist saada. Ja naabrinaist vihastada…

Hiljuti nägin und oma vanast koolist. Meie arvutiklassil oli kunagi kaks ust, nende vahel aga oli sein. Mingi hetk müüriti üks uks kinni. Unes näitasin seda kinnimüüritud ust ühele sõbrale, öeldes, et see uks on küll kadunud, kuid selle taga olev ruum, ehk eesmärk, kuhu jõuda tahaks, on siiski alles. Tuleb lihtsalt üles leida see teisel pool seina olev uks. Teises unenäos nägin, et sauna juurde viiv tee oli pikenenud ja selle läbimine oli natuke ebamugav, kuna jalad said märjaks, ja ohtlik, sest tuli jälgida, et tiiki ei kukuks. Mulle endale tundub, et need unenäod viitavad sellele, et kui eesmärk on olemas ja see on üllas, ei tohiks takistustel lasta end segada. Näe võimalusi ja mõtle kastist välja.

Kunagi jäi mulle silma üks meestantsija, Erik Cavanaugh, kes oma kehaehituselt just sale ei ole. Ta on lõhkunud tavalist stereotüüpi tantsijast ja rõõmustab oma fänne videodega, kus näeb väga ägedat koreograafiat. Heaks näiteks võiks tuua ka Joanne Rowlingu, kelle menukiks saanud Harry Potteri raamatut ei tahtnud alguses ükski kirjastus vastu võtta. Aga ta oli järjekindel ja saavutas uskumatu edu. Või näiteks ühe käega surfar Bethany Hamilton, kes saavutab oma lemmikala võistlustel väga häid kohti. Neid näiteid inspireerivatest inimestest võiks veelgi tuua.

Milline see maailm oleks, kui need inimesed oleksid takistuste ilmumisel lihtsalt alla andnud? Kui nad oleks lasknud teiste inimeste arvamusel ennast niivõrd mõjutada, et eesmärk oleks täitmata jäänud? Maailm oleks siis väga palju igavam. Need näited on küll suurtest eesmärkidest, aga sama oluline on seada endale väikseid eesmärke.

Aasta alguses tegin endale väikese eesmärkide nimekirja, väga pööraseid asju sinna ei kirjutanud ja peaaegu pooled punktidest on täidetud. Mul on ka üks pikk eesmärkide nimekiri. Seal on umbes 100 asja, mida ma elu jooksul proovida tahan, kohta, kus käia tahan, ja oskust, mida osata tahan. Seal olen lasknud rohkem fantaasial lennata. Vahel viskan sellele nimekirjale pilgu peale ja avastan, et mõni punkt on ootamatult täitunud. Ma ei ürita neid eesmärke kramplikult täita, pigem proovin lihtsalt jälgida, et kui tuleb mõni võimalus, siis ma ka haaran sellest ja naudin protsessi. Vahel on teekond eesmärgini veel ägedam kui lõpptulemus ise. Ja kui ma mõnda eesmärki uksest minnes täita ei saa, lähen aknast. Ongi põnevam.

Helerin Väronen