Raplas läks seis korraks päris põnevaks

Vahetult valimiste eelsel ajal ei pruugi poliitikute käitumine alati ja igas olukorras päris adekvaatne olla. Siis võidakse teha või öelda asju, mida hiljem ehk väga enam meenutada ei tahakski.

Jutt ei ole ainult Riigikogu saadikutest ja valitsuskabineti liikmetest, kellel on ebaõnnestumise korral kaotada väga palju, vaid ka kohalikest tegijatest, keda võib viimastel valimiseelsetel kuudel tabada samasugune „poliitiline vappepalavik“, millel võivad olla väga huvitavad tagajärjed.

Eelmisel nädalal selgus, et Rapla vallavolikogu Reformierakonna fraktsiooni kuulunud Kristjan Aller, Rain Oksaar ja Margus Tamberg on koalitsioonist lahkunud. Vaevalt, et seda saab seletada ainult valimiste-eelse tavapärase tõmblemisega, sest märke sellest, et Reformi pink ei ole Raplas üksmeelne, oli märgata juba ammu. Erimeelsusi tuli ette mitmes küsimuses, kõrvalt vaadates tundub aga, et kõige enam vaidlusi on sünnitanud ikkagi valla uue hooldekodu rajamisega seonduv.

Hetkel ei ole selle teema sügavam lahkamine siiski kõige olulisem. Piisab sellest, kui nendime, et kolmiku otsus ei olnud küll päris ootuspärane, kuid siiski mitte ka hoopis ootamatu. Selle tulemusel on Rapla vallavolikogus kujunenud olukord, kus koalitsiooni 12 hääle vastas seisab 13 opositsiooni häält ja Reformierakonna tahte läbisurumine on nüüd kas just päris võimatu, aga tõsiselt raskendatud kindlasti.

Küsimus on veel ainult selles, kas kolmiku kõrvaleastumine tähendab ühtlasi lähenemist opositsiooni enamuse moodustavale Rapla Vallakodanike Liidule või on seotud ainult Reformierakonna fraktsioonist eemaldumisega. Viimane võib tähendada, et koalitsioon tervikuna ei ole veel nurka mängitud. Aga nii või teisiti on neli kuud enne valimisi Raplas tegemist vähemusvalitsusega, mille tulemusel võib siin hakata juhtuma mida iganes.

Näiteks pole ju üldse välistatud, et uues olukorras võiks opositsiooni tabada „poliitiline vappepalavik“ ja nad teevad katse umbusaldada vallavanemat. Põhjusi selleks justkui isegi oleks. On ju viidatud, et 2016 sõlmis Rapla vallavalitsus lepingu RÜG-i lifti ehitamiseks, võttes endale rahalisi kohustusi, milleks tal polnud eelarves vahendeid. Tõsi, tookord see kuidagi sumbus ja volikogu eraldas lisaeelarvega vajaliku summa, aga nüüd, kui ilmneb uusi võetud rahalisi kohustusi, ei pruugita nii kergelt tehtut unustada. Ja see pole kaugeltki veel kõik, mis opositsiooni tegutsema võiks ajendada.

Loomulikult on need esialgu pelgalt spekulatsioonid, millele ei pruugi midagi järgneda. Aga valmis tuleb olla kõigeks, sest valimiste-eelne aeg pakub närvikõdi kõigile, nii poliitikutele kui ka publikule.

Raplamaa Sõnumid