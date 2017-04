Üks küsimus: Miks te astusite tagasi Rapla vallavolikogu saadiku kohalt?

Vastab Jaak Karp:

Osutusin volikogusse valituks viimastel valimistel 2013. aastal ja esitasin avalduse volikogust lahkumiseks eelmisel kuul.

Põhiline põhjus lahkumiseks oli soov minu persoon ja korvpall kohalikust poliitikast distantseerida. Minu arvates on volikokku kandideerimisel mõtet, kui sul on mingi teema, milles sa tunned ennast tugevalt ja milles soovid kaasa rääkida. Oma tugevuseks pidasin kandideerides noortespordi arendamist ja eelkõige on minu teadmised mõistetavalt seotud korvpalli arendamisega. Kandideerides eeldasin, et volikogu liikmena on mul võimalik veelgi paremini esindada seda osa kogukonnast, kes korvpallist lugu peab ja kelle korvpall on ühte sidunud.

Kuid korvpalli edendamine ei olnud loomulikult ainus põhjus valimistel osalemiseks. Mulle on oluline, milline on keskkond laste ja noorte arenguks laiemalt, millised on lasteaiad, koolid, spordivõimalused jms. Lisaks pean ülioluliseks majanduskeskkonna arendamist ja suhtumist ettevõtjatesse.

Oma töös suhtlen ettevõtjatega pidevalt. Rapla Korvpallikooli noortespordi eelarvest katab ca 17% Rapla vald, ca 29% katab lastevanemate toetus ja kolmandiku sponsorite toetus. Avis Utilitas Rapla meeskonna eelarvesse panustab omavalitsus sellel hooajal alla 10% ja ülejäänud eelarve sõltub väiksematest ja suurematest sponsoritest, kes kõik on meile väga, väga olulised.

Kuigi ma pean rõhutama, et kohaliku omavalitsuse toetus on kõige aluseks, sest ilma selleta me ei jääks kindlasti ellu, näitavad numbrid, et tegelikult isegi noortesport seisab suuresti püsti siiski ettevõtjate najal, meistriliiga meeskonnast rääkimata. Aga omavalitsuse seisukohast tuleks minu arvates vaadata nii, et ettevõtjatest sõltuvad töökohad, millest omakorda sõltub maksumaksjate arv ja seeläbi laiemalt kogu valla heaolu.

Need olid põhilised seisukohad, millest ma oma valikutes volikogu liikmena lähtusin. Aga paraku reaalsed arengud minu volikokku kuulumise ajal olid sellised, kus korvpalli tähtsus kogukonna jaoks tõusis, aga omavalitsuse jaoks samal ajal hoopis langes.

Lisaks jõudsin hiljuti arusaamiseni, et valla toetusest korvpallile on saamas poliitiline vahetuskaup ning ma ei saanud enam volikogu liikmena vabalt väljendada oma seisukohti. Kuid ma leian, et korvpall, nii nagu ka ettevõtluskeskkonna arendamine peaksid Raplas olema poliitika- ja parteideülesed ning volikogu liikmena ma soovisin olla aus nii iseenda kui ka oma valijate ees. Sellepärast otsustasingi volikogust lahkuda ja suunata edaspidi kogu oma energia oma põhitöösse, kus ma tunnen, et ilma kohalikus poliitikas osalemata saan kogukonna heaks palju rohkem ära teha.

Küsis Siim Jõgis / foto: Siim Solman