Aasta ema Heili Burmeister: Mulle väike kogukond meeldib

„Ära tuli! Ära tuli!“ hõiskas Riina Kalvet rõõmsalt, kui öeldi välja, et Rapla maakonna aasta ema on Heili Burmeister Käru vallast.

Järgmisel aastal on Käru vald juba Järvamaa osa, rääkimata muudest haldusreformiga seotud muudatustest, mis tähendab, et samal kujul tunnustamisüritus ei jätku. Seda meeldivam on tutvustada tänavu esile tõstetud väga tegusat naist, kes paneb 20 aasta valikutele nii suure punkti.

Heili Burmeister ütles, et Rapla maakonna aasta ema aunimetuse saamine, millega kaasneb ka maakonna kuldne vapimärk, tuli talle täieliku üllatusena, aga ärev tunne on ka. Viimase põhjus on pärast Siiri Oviiri intervjuud tekkinud arutelud, mis panid kogu Eestimaa kihama.

„Olen mõelnud, mida aasta ema tiitel naisele tähendab. Leian, et kõik naised, kes on emaks saanud, on väga olulise vastutuse ja kohustuse endale võtnud ja kui selle eest veel tunnustatakse… Mul ei ole sõnu,“ jääb lause pooleli, et oma tundeid kirjeldada.

Heilil on kolm last: Artur (17), Ade (9) ja Andre (8). Aktiivse ema pikka tegude loetelu kuulates seisid nad koos temaga saali ees ja elukaaslane Andrus andis üle suure punase roosikimbu, öeldes „Me oleme su üle uhked!“

„Ettevõtlik ema ei ole võimalik olla, kui tugisüsteemi ei ole – olgu nendeks vanavanemad, hoidjad, lasteaed või kool. Minu laste hoidmises ja kasvatamises on osalenud nii minu ema kui ka laste isa ema, mis annab mulle võimaluse ühiskondlikult aktiivne olla. Kui olin kodune ema, oli äripäevadel laste hoidmisel ja mõisatöödel abiks Triin, kelle panus on hindamatu väärtusega. Lapsed õpivad, treenivad ja huviringides käivad Türil. Pereisa suur tugi on logistika, et lapsed hommikul kooli viia ja õhtul koju tagasi tuua. Türil töötades saab ta ka laste jooksvaid muresid lahendada. Ma olen oma perele väga tänulik, et nad lasevad mul teha asju, mis annavad minule energiat, ja samas saan olla toetav ema oma lastele,“ tänab Heili lähedasi.

Reet Saar / foto Siim Solman

