Ermo Brecheriga ettevõtlikkusest ja ettevõtlusest

Kellele meist ei oleks tuttav ütlus: „Julge pealehakkamine on pool võitu“. Ermo Brecherile andis julgus rohkematki kui pool võitu. Kartmatu olek, õiged otsused ja head juhused suunasid mehe ettevõtluseni.

Veidi üle kahe nädala tagasi alustas Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuses ettevõtluskonsultandina tööd Ermo

Brecher (42). Kuigi suure osa oma elust on mees veetnud väljaspool Raplamaad, on ta siin sündinud, üles kasvanud ja tänaseks siia tagasi tulnud.

Ermo juured on Kaereperes ning haridustee algas Valtu põhikoolis. „Kõik Raplamaa maad on olnud minu mängumaad,“ rääkis ta. Pealinnast tagasi maakonnas on ta juba paar aastat, põhjuseks pere ja lapsed. Ermo sõnul ei ole täna paremat kohta kui Rapla, kus perekonnaga aega veeta ja lapsed üles kasvatada. Ta on isaks kahele põnnile: kohe-kohe 9-aastaseks saavale tütrele Johannale, kes käib Rapla Vesiroosi gümnaasiumis, ning Valtu lasteaias käivale pojale Karl Ottole, kes on enda sõnul poole seitsme vanune. „Ka nemad on väga õnnelikud ja rahul,“ ütles Ermo.

Mariliis Vest / foto: Siim Solman

