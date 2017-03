Filmirežissöör Aljona Suržikova: Sa pead teadma, kes sa oled, kust tuled ja mida saavutada tahad

Viis aastat tagasi otsisid filmitegijad Aljona Suržikova ja Sergei Trofimov endale uut kodu. Neil oli korter Tallinnas Lasnamäel, aga nad olid mõnda aega elanud Hispaanias Granadas ja pärast seda oli raske ennast Lasnamäel hubaselt tunda.

Oma mõju oli kindlasti ka sellel, et nad olid ette võtnud filmi „Suur-Sõjamäe“ võtted. Kes filmi näinud, mäletab, et see keskendub Tallinna lennujaama külje all olnud Pilpakülale ning seal väljaspool seadust tegutsenud aiandusühendusele, kus on üksjagu metsikuvõitu eksootikat, mis paraku ei sobinud mitte ühegi kandi pealt kokku standardiseeritud moodsa linnakeskkonnaga. See on valus lugu kahe riigikorra vahele jäänud inimestest, keda on marginaliseeritud nii „enne“ kui ka „nüüd“ ning kes on hakanud lõpuks ka ennast ise marginaliseerima.

Selles vastuolude puntras tundus ainuõige lahendusena taandumine kusagile, kus valitsevad rahu ja turvalisust sisendav rutiin. Aljona ja Sergei müüsid Lasnamäe korteri (et see oli laenuga ostetud, siis suurt raha sealt ei saadud) ja otsisid linnast kaugemal odavat elamispaika. Sobiv, paraku korralikku remonti nõudev maja leiti 2012. aastal Kärus. Nii said tallinlased Aljona Suržikova, Sergei Trofimov ja nende lapsed, võiks öelda et täiesti juhuslikult, Raplamaa inimesteks.

Tõnis Tõnisson / foto: Siim Solman

