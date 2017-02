Kairis Kontus usub, et inimesed, kes annavad teistele, saavad ka ise õnnistatud

Natuke üle kümne aasta on Kuressaarest pärit Kairis Kontus elanud ja töötanud Kohila vallas. Selle ajaga on aktiivne naine sealses kogukonnas tugevalt kanda kinnitanud kui teisi innustav heategija.

Me kohtume Kontusega seal, kus ta veedab tavalisel argipäeval enamiku oma ajast, Kohila mõisakoolis. Seal on Kontus juba mõned aastad töötanud klassiõpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja ja tütarlaste võimlemistreenerina. Kohila mõisakooli suursugused kõrgete lagede ja naksuvate põrandatega ruumid tekitavad paratamatult aukartust ning mööda koridoride ja treppide rägastikku jõuame klassiruumi, kus meid juba ootab laia naeratusega särasilmne naine.

Kairis Kontus sattus enda sõnul Kohilasse tänu juhusele enam kui kümme aastat tagasi, kui nad abikaasaga otsisid sellist elamist, mis jääks Tallinnast väljapoole, kuid oleks samas siiski pealinna lähedal.

Pärast keskkooli Rootsis elanud Kontus kohtus just seal, Läänemere taga, Kohilast pärit Maria Saarnaga, kes Kontust oma kodulinna elama meelitas. Naine tunnistab, et ka sellel oli oma mõju ning peatselt pärast kolimist asus ta ülikooliõpingute kõrvalt Kohilas lastele võimlemistrenne andma.

Kui gruppe juurde tuli, asutas Kontus mittetulundusühingu Gaudeo, et projekte kirjutada ja rahastust taotleda. Ta on nimelt lisaks klassiõpetaja haridusele omandanud ka Eesti Võimlemisliidu kaudu võimlemistreeneri kutsetunnistuse. Alustanud treenerina, asus ta Kohila gümnaasiumis tööle klassiõpetajana, kuid pärast kahe tütre, Mirjami (6) ja Kaisa (4) sündi lapsehoolduspuhkuselt naastes suundus ta juba Kohila mõisakooli õpetajaks.

Stina Andok / foto: Siim Solman

