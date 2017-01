Kohila võrkpallilootuse pööraselt kiire jaanuarikuu

Naiste võrkpall ja Kohila on saanud viimastel aastatel justkui sünonüümideks. Kohaliku naiskonna tiitlid Eesti meistrivõistlustel, Balti liigas ja Eesti karikavõistlustel on toonud Kohilale tuntust nii kodumaal kui ka piiri taga. Piltlikult öeldes – võrkpallinaiskond (kes kannab käesoleval hooajal Kohila VK/E-Service’i nime) on pannud Kohila kaardile. Ja sealjuures ei ole üldse mitte väike roll kohalikel mängijatel. Nendel, kes on kasvanud üles, käinud koolis ja alustanud võrkpallimängu just Kohilas. Sellesse kategooriasse mahub ka naiskonna sidemängija Karmen Mereküla (18).

Ta hakkas võrkpalli mängima 8-aastaselt koos oma ammuse sõbra Kertu Laagiga. Nüüdseks on nad mõlemad oma kodukoha esindusnaiskonna olulised lülid. Sellest kõneleb valjult näiteks see, et nii Mereküla kui ka Laak kaasati 2017. aasta algul maailmameistrivõistluste valikmänge pidanud Eesti U20 koondisesse.

Üldse on tänavune jaanuarikuu olnud Karmen Mereküla jaoks pööraselt kiire. Aasta esimene kuu ei ole isegi veel läbi, aga juba on ta pannud oma võrkpallioskused proovile nelja riigi territooriumil. Tänavuse napi 25 päeva jooksul on ta kõrgel tasemel mänginud Eesti, Leedu, Rumeenia ja Saksamaa saalides. Esindades nii Kohila VK/E-Service’it kui ka Eesti U20 koondist, on ta selle ajaga saavutanud nii magusaid võite kui ka vastu võtnud valusaid kaotusi. Meeldejääv on kindlasti Rumeenias saavutatud 3:1 võit Prantsusmaa U20 eakaaslaste üle. Ei tasu unustada, et Prantsusmaa on sealjuures üks Euroopa juhtivaid võrkpalliriike.

Selle ilusa saavutuse kõrvale mahub ka valus kaotus Euroopa tugevuselt teises kariksarjas CEV Cup. 11. jaanuaril Saksamaal toimunud kohtumises jäi Kohila VK/E-Service 0:3 alla tugevale Bundesliga naiskonnale MTV Stuttgart Allianz. Nende kahe naiskonna korduskohtumine on täna (kolmapäev, 25. jaanuar) õhtul Audentese spordihoones.

Koos Kohila naiskonnaga on Mereküla seni võitnud kaks Eesti meistrivõistluste ja kaks Balti liiga meistritiitlit. Lisaks on tema auhinnakapis 2016. aasta lõpus teenitud Eesti karikavõistluste tiitel. Nüüd ootavad ees uued väljakutsed ja võimalused. Auhindade rivi võib saada täiendust juba tänavu kevadel, kui välja mängitakse järjekordsed Eesti ja Baltikumi meistritiitlid. Kohila VK/E-Service on mõlemal juhul kindlasti üks põhipretendente. Võrkpalli kõrvalt käib Mereküla Kohila gümnaasiumi kaheteistkümnendas klassis ning plaanib kevadel kooli lõpetada.

Siim Jõgis / foto: Siim Solman

