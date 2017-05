Marjaana Raudmäe on Rapla korvpallimeeskonna tugiõlg

Rapla korvpall on oma mänguga pälvinud üle-eestilist tähelepanu. Suurema hiilguse ampsavad küll mängijad ja treenerid, kuid tegelikkuses toetab Avis Utilitas Rapla seljatagust hoopis suurem tiim. Oma panuse meeste luude, lihaste ja üldise hea toonuse tagamiseks annab füsioterapeut Marjaana Raudmäe.

Kohtume Marjaanaga neljapäeval, 4. mail, vaid loetud tunnid enne mängu Tartu Ülikooliga. Suured ootused ja lootused on pannud närveerima, sest tol momendil juhtis Rapla Tartu ees 2:0 ning koht finaalis oli justkui käegakatsutav.

Marjaana (25) on maakonda tulnud Jõgevalt. Sünnitunnistuses on tal enda sõnul sünnikohana kirjas Peipsi-äärne Pala vald, kus ta esimesed kaks-kolm eluaastat elas ja sealt edasi Jõgevale kolis. Jõgeva gümnaasumis käis ta kuni kaheteistkümnenda klassi lõpetamiseni, kusjuures Marjaana gümnaasiumiaeg finišeerus hõbemedaliga: ainuke neli tunnistusel oli majandusgeograafia/geograafia. See oli tema sõnul suuresti tingitud sellest, et aineõpetajale ei istunud võrkpallitüdrukud. Heade tulemuste saavutamiseks pidi ta küll õppima, kuid totaalset tuupimist ei olnud kunagi. „Õde on mul selline, kellel tuleb lihtsalt niisama, aga mina pidin ikka natuke õppima ka,“ rääkis Marjaana, kellel on kaks nooremat õde.

Kuigi naise isa utsitas teda kooliajal tegelema korvpalliga, alustas ta umbes neljandas klassis hoopis võrkpalliga. Osalenud on ta Eesti meistrivõistlustel A- ja B-klassis ning kõige kõrgem koht Jõgeva võistkonnaga oli kuues. Võrdlemisi väikese koha kohta oli see tema arvates hea tulemus. Pärast gümnaasiumi jätkas ta mängimist Tartus Ülenurme võistkonnas ning praegu, nii palju kui jõuab, mängib ta rahvaliigas ja Kiili võistkonnas.

Kuidas jõudis aga üks noor lõunaeestlane Raplasse? Vastus sellele oleks: spontaansete otsuste tulemusel. Olnud praktikal tolleaegses Tartu Ülikool/Rocki korvpallimeeskonnas, jõudis Marjaanani informatsioon, et Raplas puudub füsioterapeut. Ühel Rapla-Tartu vahelisel mängul rääkis ta Avis Utilitas Rapla mänedžeri Jaak Karbiga ja otsus Raplamaale tulla saigi tehtud. Algul käis Marjaana magistrikraadi tegemise kõrvalt kohapeal nii palju kui jõudis, nüüdseks on ta aga Raplasse kolinud.

Mariliis Vest / fotod: Siim Solman

