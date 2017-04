Miss Raplamaa 2017 on Grit Tarvis

Tänavustel missivalimistel kuulutati maakonna kaunimaks ja andekamaks neiuks missikandidaat number kaks Grit Tarvis. Raplast pärit tüdruk sai ühtlasi Raplamaa Sõnumite toimetuse lemmikuks ja seega pressimissi tiitli.

Grit on 18-aastane Rapla Vesiroosi gümnaasiumi 12. klassi õpilane. Missikonkursi tutvustuses on ta enda kohta öelnud, et üle poole elust on ta tegelenud tantsimisega. Seda teeb ta siiani vägagi aktiivselt, tantsides Tallinnas Free Flow Studios ning kuuludes stuudio esindusgruppi. Tantsutrennis käib ta rongiga kolm korda nädalas, iga treening kestab kolm tundi. „Kui tahta, siis jõuab alati – mina mõtlen nii,“ ütleb ta, kui küsin, kuidas ta küll jaksab.

Veel on Grit enda kohta öelnud, et ta armastab olla aktiivne, tervislik ja sportlik. Tema elu moto on: „Usun, et naeratuse ja positiivsusega on võimalik kõike teha!“

Miss Raplamaa 2017 finaalis esitas Grit ilusa ning südamliku tantsunumbri, mille autoriks tema ja ta tantsupartner Kalle Tamm.

Gritti ootab ees põnev aeg. Esmaspäeva õhtul, mil meil oli temaga intervjuu, kiirustas ta koos ürituse korraldaja Maris Laevaga “Ringvaate” saatesse. Aga õnneks leidis ta oma kiires elus killukese aega ka meile ja nii esitasimegi Miss Raplamaa 2017 võitjale mõned küsimused.

Räägi oma talendivooru tantsust. Millest see rääkis ning kuidas sündis? Kas ise tantsu loomine on sinu jaoks raske?

Jah, tants on täiesti minu ja minu tantsupartneri Kalle Tamme tehtud. Ma kuulasin seda laulu, mille järgi me tantsisime, päris mitmel hommikul oma telefonist. See laul lihtsalt tuli minuni. Lugu räägib naisest, kes leiab positiivsust elus edasiminemiseks ja see sai mulle väga südamelähedaseks. Ise tantsukava kokku panemine ei olnud raske, kuna me oleme ka enne koostööd teinud ja see tuli päris lihtsasti. Ka laval läks kõik hästi.

Miks sa just Tallinnas tantsimas käid, mitte Raplas?

Ma ei näe siin [Raplas – toim] arenemisvõimalust ja siis ma käingi pigem Tallinnas. Seal saan rohkem võimalusi.

Milline voor oli su lemmik, milline meeldis vähem?

Talendivoor oli kõige lemmikum, kuna seal ma sain ennast nii-öelda avada publikule, ja sellist vooru ei olnudki, mis mulle üldse ei meeldinud või mis kõige vähem meeldis. Kõik olid väga mõnusad.

Kui suur närv sees oli enne avatantsu?

Ma ei saa öelda, et see oli närv, pigem ärevus, et mis nüüd saama hakkab. Aga selline mõnus väikene närvikõdi oli ikka sees. Selline närv, et ega laval midagi sassi ei lähe, aga samas selline närv, mis annab võimsust juurde, et laval särada.

Mis oli kõige esimene mõte, kui sinu nimi võitjana välja hüüti, mäletad sa?

Mu peas oli tühjus… ma mõtlesin, et APPI (naerab). Ma ausalt öeldes ei mäletagi seda. Vaatasin ülekannet tagantjärele ja siis sain aru, mis ma tegin seal või kuidas reageerisin, sest see tuli väga ootamatult.

Keda pidasid oma suurimaks konkurendiks, miks?

Kõik tüdrukud olid. Aga ma arvan, et… ma ei oska niimoodi nimeliselt öelda.

Aga millise missikandidaadi etteaste sulle enim meeldis? Peale iseenda muidugi.

Selle aasta talendivoor oli meeletult põnev minu meelest, aga mulle kõige rohkem jäidki meelde Elina [II printsess, mängis akordionit – toim] ja Brigitta [I printsess, esitas monoetenduse] talendivooru etteasted. Need olid väga ägedad.

Mis sa arvad, miks just sina võitsid?

Ma arvan, et loomuliku sära ja positiivsuse eest, mis minust välja kiirgas.

Mariliis Vest / foto: Siim Solman

Loe pikemalt 5. aprilli Raplamaa Sõnumitest