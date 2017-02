Mugavustsoonist väljumisel algabki elu

Kaheksakümne tunni pikkune vastupidavusvõistlus ei ole nõrkadele. Eriti, kui see toimub kuivades kõrbeoludes ning võistlejate eesmärk on keerulised tingimused seljatada ja võimalikult kiiresti finišisse jõuda.

Eesti aja järgi laupäeva, 4. veebruari hommikul kell kümme anti Ameerika Ühendriikides Nevada osariigi ühes väikelinnas Laughlinis start just sellisele katsumusele. Võidumõtetega läks starti neljaliikmeline Eesti/Kanada võistkond Estonian ACE Adventure. Ühe liikmena kuulub tiimi Juuru vallas Pirgu külas üles kasvanud Timmo Tammemäe (32).

Tema võistkonnakaaslased sellel võistlusel olid Rain Eensaar, Joosep Tammemäe (noor seiklussportlane) ja kanadalanna Lyne Bessette (käinud kaks korda Kanada rattatiimiga olümpiamängudel). Võistluse (The Happy Mutant Adventure Race Series ehk The HMAR Series) Facebooki lehel sai põgusalt eestlaste liikumisel pilku peal hoida kogu võistluse vältel. Näiteks olid konto haldajad teinud pärast 53-tunnist võistlust sissekande, et kolmetunnise uinaku järel läks Estonian ACE Adventure uuesti rajale. Võistkonna naisliige Lyne Bessette oli selleks hetkeks küll tervislikel põhjustel katkestanud.

Numbrid kõnelevad iseenda eest – 750 kilomeetrit Mojave kõrbes, raja läbimiseks kulub ligikaudu 80 tundi ning seda tuleb teha kolmel viisil ehk osaliselt jalgsi, osaliselt ratta ja osaliselt kajakiga. Tegemist on seiklusspordiga.

Vestlen Timmo Tammemäega ligikaudu nelikümmend tundi enne starti Skype’i teel. Tema on selleks ajaks juba Laughlinis kohal. Eestis on neljapäeva, 2. veebruari õhtu kell 17.20, Nevadas on kell neljapäeva hommikul 7.20. Ajavahe on täpselt kümme tundi. USA-sse kohale jõudis ta koos tiimiga 31. jaanuaril. Võistlus sai läbi 7. veebruaril ning tagasi Eestisse starditakse kaks päeva hiljem.

Siim Jõgis / foto: Siim Solman

