Rapla noor jalgpallur Annabel Jäär siirdub aastaks õppima Inglismaale

Tänapäeval on noortele kõik teed avatud. Üks Rapla tütarlaps otsustas võtta seda sõna-sõnalt ning teha oma elu huvitavamaks.

16-aastane Annabel Jäär lõpetab käesoleval kevadel Rapla Vesiroosi gümnaasiumi üheksanda klassi ning jätkab sügisel õpinguid Inglismaal. Seda soovib ta teha ennekõike kahel põhjusel – et omandada inglise keel ja edendada oma karjääri jalgpallis.

Jalgpalli on Annabel Jäär mänginud lasteaiast saati. Ta on treeninud Eesti Vuti Liigas Gunnar Kure juures ja seejärel esindanud Raplamaa Jalgpallikooli ning praegu mängib Saku Sportingus. Üheks oma seniseks suuremaks saavutuseks jalgpallurina peab Jäär pääsemist Eesti U17 koondisesse. Veel möödunud nädalal osales ta koos Eesti noorte U17 koondisega Bulgaarias hooaja-eelsel turniiril. Seal sai ta kirja ka oma esimese värava koondise särgis. Kohtumises Fääri saarte eakaaslaste vastu lõi Jäär kohtumise ainsa värava ning tõi Eestile võidu.

Annabeli puhul on tegemist lootustandva noore ründajaga, kes on seadnud eesmärgiks pääsu Eesti täiskasvanute naistekoondisesse. Üks osa selle eesmärgi suunas pingutamisel on ka järgmiseks õppeaastaks plaanitav keskkonnavahetus ning aastane õppimine välismaal.

Odav see siiski ei ole. Inglismaale läheb Annabel ASSE Eesti MTÜ vahendusel, kes õpilasvahetusprogrammi korraldab.Programmi osalustasu on 8990 eurot, mis sisaldab kohta kohalikus koolis ja perekonnas, tõhusat kindlustuskaitset ja edasi-tagasisõidu piletit, haridusliku eesmärgiga seminare ja erinevaid üritusi ning tugisüsteemi.

Et seda kulutust katta, on Jäär pöördunud abipalvega Rapla kohalike ettevõtjate poole. Oma pöördumises kirjutab ta nii: “Me kõik unistame, nii ka mina. Soovin järgmisel õppeaastal end täiendada ja arendada Inglismaal. Soovin omandada inglise keele, mis tänapäeval on väga oluline ja mille õppimine mulle koolis raskusi valmistab. Samuti treenida end jalgpallis, sest Inglismaa on tugev jalgpalliriik. Tahan tegutseda selle nimel, et minu unistusest saakski reaalsus.”

Hiljuti (8.–13. aprill) käisid sa võistlustel Bulgaarias. Mis võistlused need olid?

See oli noortekoondiste turniir U17 vanuseklassi tüdrukutele. Turniiri idee oli pakkuda mänguvõimalust enne hooaja algust võimalikult paljudele mängijatele. Hooaeg on praegu algamas.

Oled sa varem ka sellel turniiril osalenud?

Jah, eelmisel kevadel käisime ka. Siis oli turniir Riias ja mind oli vahetult enne seda turniiri kutsutud U17 noortekoondise treeningutele.

Kes olid Bulgaarias teie vastased?

Serbia, Bulgaaria ja Fääri saared.

Kuidas Eestil läks?

Turniiriga võib tegelikult rahule jääda. Saime ühe võidu, ühe kaotuse ja ühe viigi. Pärast viiki olid penaltid, millega me kaotasime. Penaltid on alati õnnemäng.

Keda te võitsite?

Fääri saari. Esimene mäng oli meil Serbiaga ja nemad olid tegelikult üks tugevamaid võistkondi. Muidugi mitte nii tugev, et me oleksime neile tingimata pidanud kaotama. See oli esimene mäng ja me ei olnud veel sisse elanud. Ma ise esimeses mängus platsile ei pääsenud, sest mul oli vigastus. Vahetult enne turniiri vigastasin ennast ja sain puhkust.

Aga Bulgaaria ja Fääri saarte vastu said platsile?

Jah, mõlemas mängus sain mängida algkoosseisus, sest olin terve.

Mis on sinu eelistatud positsioon väljakul?

Olen peamiselt olnud tipuründaja. Kuid mul pole vahet, kas olla ääre- või tipuründaja

Siim Jõgis / foto: Siim Solman

