Rapla valla aukodanik – Heiki Kraam

Varem kuulusid Rapla valla aukodanike nimistusse peaasjalikult kultuurivaldkonnas silma paistnud inimesed, aga tänavu lisandus sellesse nimekirja ka üks reaalteaduste esindaja, raadiotehnik Heiki Kraam (80). Läbi ja lõhki Rapla inimene, ise ütleb ta enda kohta kohapatrioot.

Kuigi teda on nimetatud elektriinseneriks, ei ole see tema enda sõnul korrektne. Hariduselt on ta raadiotehnik, selle eriala omandas Kraam Tallinna Polütehnikumis. Suure osa elust on ta end sidunud Raplaga ning küllap teatakse teda kogu maakonnas vähemalt nime- või nägupidi üsna hästi. Rapla valla aukodaniku tiitli sai Kraam kätte valla sünnipäeval 3. märtsil. Seega lisandus ta auväärsesse seltskonda, kuhu kuuluvad varasemast ajast Mihkel Kukk, Ly Seppel-Ehin, Andres Ehin, Esra Rahula ning Linda (Portsmuth) Raus.

Esialgu tuli see tunnustus Kraami jaoks üllatusena. “Kui olen telekast vaadanud tänukõnesid suurte auhindade puhul, ütlevad autasu saajad vahel, et nad pole seda tegelikult väärt ja et nad püüavad nüüd midagi rohkemat teha. Ma olen arvanud, et need on viisakad sõnad, aga nüüd kogesin ise ka, et tõesti tuleb selline tunne peale. Nagu võlgniku tunne oleks,” rääkis Kraam. Mingeid suuri kohustusi või õigusi valla aukodanikuks olemisega kaasas ei käi. Kui kuskile kutsutakse, siis tuleb minna.

Kraam tõdes, et varasemate Rapla valla aukodanike nimekiri on väga esinduslik. Tööalaselt on ta neist varem kokku puutunud Mihkel Kukega. Linda Rausi käe all on ta Rapla kultuurikeskuses osalenud nii mõneski näidendis.

Sündinud on Heiki Kraam Uuskülas ning hariduse omandas Rapla keskkoolis. Seal osales ta Makuse tehnikaringis, mis sai nime toonase õpetaja ning hilisema kooli direktori Hans Makuse järgi. Kraam meenutas, et tema klassis olid ülekaalus poisid ning aasta võrra nooremas klassis tüdrukud. Selles tehnikaringis osalesid ka noorema klassi tüdrukud. Alles on isegi pildid, kus tüdrukud pahteldavad lage. Ühest Makuse tehnikaringi tüdrukust sai koguni elektriinsener. Nüüd peab ta pensionipõlve.

Tehnikaringis käinud õpilastega ehitati viiekümnendate alguses kooli keldrisse fotolaboratoorium ja raadiotöökoda. Valmis said ka raadioaparaadid ja võimendajad. Üks esimesi võimendajaid viidi isegi Tallinnasse näitusele. Erilisi auhindu sealt ei nopitud, aga vähemalt sama tähtis oli ka osavõtt.

Siim Jõgis / foto: Siim Solman

