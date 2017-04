Raske õppustel, kerge lahingus – Liisu Kaidla

Kui palju eripalgelisi huvisid mahub ühe inimese sisse? Liisu Kaidlal (33) on neid päris mitu – hariduselt jurist, kes omandab praegu teist kõrgharidust, et saada käsitöö õpetajaks. Lisaks kasvatab ta väikest last ning töötab kaitseväe peastaabis staabiallohvitserina rahvusvahelise koostöö valdkonnas.

Kümme aastat ja rohkemgi tagasi osales ta kahel rahuvalvemissioonil Bosnias. Esimene kestis 2005. aasta lõpust 2006. aasta suveni ning teine sama aasta lõpust 2007. aasta suveni. Kokku kolmteist kuud. Tema sõnul oli missioonieelne väljaõpe raskemgi kui missioon ise. Just väljaõppe ajal sai ta rohkem teada oma füüsiliste ja vaimsete piiride kohta. Kui füüsiline jõud otsa lõppes, tuli edasi pingutada tahtejõu toel.

Neljapäeval, 6. aprillil sai alguse sinilillekampaania “Anname au”, millega tunnustatakse missioonil käinud Eesti sõdurite panust. Kokku on neid ligi 2800. Rapla vallast Valtu külast pärit Liisu Kaidla on üks nende seast. Ta lõpetas 2003. aastal Rapla Vesiroosi gümnaasiumi ning oli selleks hetkeks juba sõrme militaarvaldkonnale andnud. Huvi selle vastu sai Kaidlal alguse üheteistkümnendas klassis, kus riigikaitseõpetus oli üks valikaine. Sealt edasi liitus ta Kaitseliiduga, läbis sõduri baaskursuse, missioonieelse kursuse ning sõitiski Bosniasse rahu valvama. Kohapeal ta õnneks lahingusituatsiooni ei sattunud. Ka oma elu pärast hirmu tundma ei pidanud. See-eest sai ta sealt hea inglise keele praktika ning rahvusvahelise meeskonnatöö kogemuse.

Auastmelt nooremveebel, kannab Kaidla vormi, kuigi praegu on tema töövahendiks pigem arvuti kui relv. Miks valis üks noor naine sõduri elukutse ning sõitis võõrale maale rahu valvama? Kas teised sõdurid aktsepteerisid teda võrdväärsena? Sellest Liisu Kaidlaga veteranipäeva (23. aprill) tähistamise puhul vestlesimegi.

Mis oli sinu ülesanne missioonidel Bosnias?

Esimesel korral olin laskur ja teisel korral vanemlaskur. Põhimõtteliselt jalaväelane. Meie ülesanneteks oli patrullimine, baasi valvamine ja inimeste läbiotsimine. Sõjalist kontakti ei tekkinud, sest selleks hetkeks oli konflikt maha rahunenud. See oli rahuvalvemissioon veendumaks, et konflikti uuesti ei tekiks.

Siim Jõgis / foto: Siim Solman

Loe pikemalt 26. aprilli Raplamaa Sõnumitest