Sirje Kautsaar asub riigigümnaasiumis oma unistusi ellu viima

Sirje Kautsaar on viimased kuus aastat juhtinud Juuru Eduard Vilde kooli. Harjumaal Kose vallas elav naine hindab Raplat endale kodulähedasena. Rapla riigigümnaasiumi direktori konkursi võit tähendas Kautsaare jaoks ammuse unistuse täitumist.

Millest tekkis mõte, et võiks kandideerida?

Riigigümnaasiumi juhiks kandideerimise mõtte taga on pikem lugu. Töötasin kaua väikeses Harmi koolis. Kogukonna sees on natuke raskem olla juht. Tunned kõiki inimesi, suhted on keerulisemad. Seejärel töötasin kaks aastat Jüri gümnaasiumi arendusjuhina. Seal tutvusin sellise inimesega nagu Kersti Türk. Vestluse käigus saime äkki aru, et oleme vales kohas ja teeme vale tööd. Sealt tekkis unistus teha oma kool. See oli aeg, mil tekkis erakoole nagu seeni pärast vihma. Erakool võtab suure raharessursi ja ajamahu. Neid ka sel hetkel ei olnud. Meie n-ö mõttemeeskonda kuulus ka kolmas isik, Katrin Uutsalu Pärnumaalt.

Mõte oli alustada algusest, esimesest klassist, väikese erakooliga. Meie mõte on olnud alati avatud suhtlemine. Kool peaks olema väike kodu, astud uksest sisse, mõnus on tulla ja mõnus on olla. Jüris töötades sain teada, et nii suur kool ei sobi mulle. Kui avanes võimalus kodule oluliselt lähemal tööd saada, kandideerisingi Juuru kooli juhiks. Oma kooli mõte kuskile aga ei kadunud ja kui riigigümnaasiumi konkurss välja kuulutati, siis mõtlesin, et see on võimalus proovida. Võimalus täiesti nullist alustades kooli üles ehitada.

Oma kooli luua on väga vähestele antud võimalus. See oli see, mis köitis. Ma ei teadnud, et see saab kohe gümnaasium olema. See lihtsalt juhtus nii.

Stina Andok / foto: Siim Solman

