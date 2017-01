Sulu küla pillimees ja küla sõber 2016 – Aksel Viisut

MTÜ Raplamaa Külade Liit tunnustas reedel, 13. jaanuaril põlist Sulu küla elanikku ja pillimeest Aksel Viisutit tiitliga “Küla sõber 2016”. Kõik, kes on väärika mehega kokku puutunud, võivad tõenäoliselt kinnitada, et sellist nimetust ta väärib.

Märjamaa valla koostatud tutvustuses on kirjas, et Viisut on väärikas töömees, elupõline pillimees, muinsuste kaitsja ja muuseumisõber. Lisaks on ta väsimatult panustanud külade, seltside ja ühingute tegevusse. Viisut on olnud kogukonna liitja nii talgutel kui ka tähtpäevadel ja olnud abiks ajaloo talletamisel.

Aksel Viisut sündis 5. juunil 1932. aastal, mis tähendab, et vähem kui viie kuu pärast saab ta 85-aastaseks. Vaatamata kõrgele eale on tema mõistus endiselt selge ning mällu talletatud sündmused meenuvad jooksvalt. Ja neid sündmusi, mis väärivad meenutamist, on rohkelt. Et kõik järjest kirja saaks, on tõenäoliselt vaja nelja artiklit.

Viisut sündis Eesti Wabariigi ajal, koges esimest Nõukogude okupatsiooni, elas üle Saksa aja, nägi teist Nõukogude okupatsiooni algusest lõpuni mitme eri nurga alt ning jõudis tagasi Eesti aega. Sümboolselt sama rada on käinud ka tema elu. Viisut sündis oma isa ehitatud majas Sulu külas Hiireoja talus. Elu on viinud teda oma sünnipaigast üsna kaugele Põhja-Siberisse Norilski vangilaagrisse, kuid ikkagi on ta leidnud tee tagasi. Tänase päevani elab ta oma sünnipaigas, kuhu vana maja asemel ehitas kuuekümnendatel aastatel uue.

Pillimäng läbi elu

Juba mõnda aega ta enam akordioni ega lõõtspilli ei mängi. Lihased on jäänud nõrgaks. Ka liikumine on raskem kui varem. Libeda ilmaga ta naljalt õue jalutama ei lähe. See on ka põhjus, miks ta ei olnud kohal reedesel Raplamaa Külade Liidu tunnustusõhtul Vana-Vigalas.

Viisut on pikalt olnud hea sõber Sillaotsa talumuuseumi varahoidja Jüri Kusminiga. “Veel mõned aastad tagasi oli ta meile muuseumisse pillimehena võtta nagu varnast. Alati tuli rõõmuga. Tänaseks näpud kanged, enam ei mängi,” ütles Kusmin. Side muuseumiga on tegelikult tugevamgi. Viisut on annetanud või sümboolse hinnaga müünud Sillaotsa talumuuseumile mitmeid museaale.

Pillimäng on saatnud Viisutit terve elu. Nüüd on kahju, et enam seda teha ei saa. “Ise olen optimist. Loodan, et midagi võib muutuda,” lausus vanahärra.

Siim Jõgis / foto: Siim Solman

Loe pikemalt 18. jaanuari Raplamaa Sõnumitest