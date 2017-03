﻿Kohila VK/E-Service sõitis Leetu tiitlit kaitsma. Esimene mäng täna!

Naiste võrkpalli Balti liigas alustab Kohila VK/E-Service täna kohamängudega. Kohila on Balti liiga tiitli võitnud viimasel kolmel aastal ning ka seekord on sihiks seatud tiitli kaitsmine.

Finaalturniir toimub Leedus. Veerandfinaalis minnakse täna vastamisi kohaliku naiskonnaga Alytus Prekyba-Paramaga. Pall pannakse mängu kell 16.30 Leedu väikelinnas Jonavas. Edasipääsu korral toimub poolfinaal laupäeval sealsamas ning finaal pühapäeval Kaunases.

Balti liiga põhiturniiril sai Kohila naiskond Kaunase järel teise koha. Hooaja vältel teeniti kaheksateist võitu ja neli kaotust. Alytuse naiskonnaga mindi põhiturniiri käigus vastamisi kaks korda – kodus võideti 3:2 ja võõrsil kaotati 2:3.

Kohila VK/E-Service sõitis võistluspaika juba eile. Kohila naiskonna teine treener Ingrid Kangur ütles, et loomulikult minnakse tiitlit kaitsma. Jõudu ja innustust annab ehk see, et vahetult enne vabariigi aastapäeva nimetati naiskond Kohila valla parimaks võistkonnaks. Ja seda juba neljandat aastat järjest. Pisikesi probleeme on Agnes Karmi tervisega, aga ülejäänud võistkonna liikmed peaksid olema valmis mängima. Karm sõitis naiskonnaga Leetu küll kaasa, aga pole kindel, kas ta mängida saab. Ingrid Kangur ütles, et tema teada võtavad teekonna Leetu ette ka Kohila naiskonna fännid.

Kohila VK/E-Service’i peatreener Peeter Vahtra ütles, et favoriitide seast tooks ta kindlasti esile koduväljakul mängiva Kaunase. “Aga ka meil on jõudu olla favoriidiks. Lisaksin siia ringi ka Tartu ja Jelgava. Üldiselt on neli-viis võistkonda võiduks võimelised, sest play-offis loeb vaid üks mäng,” lisas ta. Balti liiga põhiturniiri tulemuste põhjal pääses finaalturniirile kaheksa tugevamat naiskonda. Lisaks Kohilale esindavad Eestit Tartu Ülikool/Eeden ja TTÜ/Tradehouse.

Siim Jõgis