Aafrika juurtega hollandlane püüab Avis Rapla madalseisust välja aidata

Eelmise nädala reedel saabus teade, et Avis Rapla on lõpuks leidnud sobiva keskmängija, keda on tegelikult otsitud sügisest saati. Selleks mängijaks osutus 22-aastane hollandlane Jito Kok.

206-sentimeetrise pikkusega mõjub ta väljakul nagu tõsine mägi ning selles said kõik Avis Rapla toetajad veenduda laupäeva õhtul Sadolini spordihoones. Kok tegi oma debüüdi kohtumises TLÜ/Kalevi vastu, mille Rapla meeskond kaotas 63:70.

Värske mängija liitus Avis Raplaga just õigel ajal, sest enne TLÜ/Kalevi mängu oli meeskond kaotanud neli kohtumist järjest. Laupäeva õhtul venis see seeria juba viie kaotuse peale. Ka Karl-Johan Lipsu lahkumine Raplast ja lepingu sõlmimine Rakvere Tarvasega ei olnud just positiivne uudis. Intervjuu uue keskmängijaga sai teoks esmaspäeval, 6. veebruaril, mis tähendab, et teisipäeva õhtul toimunud Balti liiga kohtumise tulemus Valmiera/Ordo vastu ei olnud veel teada.

Jito Kok on peamiselt tuntud kui suurepärane visete blokeerija. Viimasel ülikooliaastal blokeeris ta keskmiselt 2,5 viset mängus, nelja aasta keskmine oli 2,08 blokki mängu kohta. San Diego ülikooli esindades viskas mängija viimasel aastal keskmiselt 7,3 punkti ning võttis ligi viis lauapalli.

Pärast ülikooli liitus noor hollandlane Kreeka meistriliiga klubiga GS Lavrio, kus teenis keskmiselt 13 mängu jooksul 20,2 mänguminutit. Teenitud minutite jooksul viskas Kok keskmiselt 3,9 punkti ja võttis maha 3,8 lauapalli. Sarnaselt ülikooliaastatega oli Jito peamiseks leivanumbriks visete blokeerimine, keskmiselt 1,5 blokki mängu kohta.

Jõudsid Eestisse paar päeva tagasi. Kas tunned, et oled end sisse seadnud?

Jito Kok: Tegelikult mitte. Need paar päeva on olnud ärevad, aga kõik on aidanud mul kohaneda ja olnud minuga väga sõbralikud. Jõudsin Eestisse reede pärastlõunal. Usun, et lähimal ajal jõuan end korralikult sisse seada.

Siim Jõgis / foto: Aare Hindremäe

Loe pikemalt 8. veebruari Raplamaa Sõnumitest