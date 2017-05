AVIS Utilitas Rapla jäi finaalseerias 0:1 kaotusseisu

AVIS Utilitas Rapla alustas Alexela korvpalli meistriliiga finaalseeriat kaotusega BC Kalev/Cramole. Võõrsil toimunud esimeses kohtumises olid vastaste võidunumbrid 72:52. Finaalseeria kestab nelja võiduni ning järgmine kohtumine toimub pühapäeval, 14. mail samuti Saku Suurhallis. BC Kalev/Cramo edu just teisel poolajal oli üsna veenev. Esimesel poolajal näitasid mõlemad võistkonnad võrdset mängu, kuid vahe kärises sisse kolmandal veerandajal.

Küllaltki võrdse esimese veerandaja järel juhtis AVIS Utilitas Rapla 14:16. Vahe ei olnud küll suur ent võitluslik mäng näitas, et niisama ei tulnud Rapla midagi ära andma. Sarnane mäng jätkus teisel veerandajalgi. Rapla näitas eeldatavalt tugevamale vastasele hambaid ja võitis esimese poolaja tulemusega 32:30. Kolmas veerandaeg osutus Rapla meeskonna kirstunaelaks. BC Kalev/Cramo tegi spurdi, mis viis nad eduseisu 54:41. Muidugi ei otsustanud see veel mängu saatust, kuid mingi vihje andis – kui AVIS Utilitas Rapla neljandat veerandaega selgelt domineerida ei suuda, võidavad matši tallinnlased. Nii ka läks. Mängu lõpus ei suutnud raplakad kaotusseisu tagasi mängida ning pidid finaalseeria esimeses matšis leppima kaotusega. Kaotusele aitas kaasa tehniline praak, mida neljandal veerandajal näidati. Mitu korda juhtus seda, et Rapla mängijate söödud ei jõudnud adressaadini vaid läksid otse out’i. Samal ajal vastaste visked tabasid ning vahe aina kasvas. Lõpuks said nad veenva võidu 72:52 ning läksid finaalseeriat 1:0 juhtima.

Cedric Simmons ja Branko Mirkovic viskasid mõlemad võitjate poolelt 14 punkti. Sten-Timmu Sokk lisas kümme silma. AVIS Utilitas Rapla resultatiivseim oli Sven Kaldre 11 punktiga. Rasham Suarez ja Domen Bratož lisasid mõlemad kümme punkti.

Siim Jõgis