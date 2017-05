FOTOD: AVIS Utilitas Rapla jõudis finaalikohast ühe võidu kaugusele

AVIS Utilitas Rapla võitis Alexela korvpalli meistriliiga poolfinaalseerias teistkordselt Tartu Ülikooli ning jõudis finaalikohast ühe võidu kaugusele. Sadolin spordihoones täismaja publiku ees peetud kohtumise võitis kodumeeskond tulemusega 71:58. AVIS Utilitas Rapla näitas kindlat mängu terve kohtumise vältel. Külalistele ei antud kordagi reaalset võimalust end üle mängida. Esimese veerandaja järel oli Rapla meeskonna edu ühe punktiline 19:18, kuid poolajaks kärises see juba seitsme punkti peale. Kusjuures Tartu Ülikool viskas esimese poolajaga kõigest 28 punkti. Kolmandale veerandajale mindi vastu seisul 35:28. Enne viimast veerandaega oli seis 55:40. AVIS Utilitas Rapla kaitse seisis täna kindlalt. Eriti ilmekalt näitab seda see, et tartlased viskasid alla kuuekümne punkti. Sealjuures tabasid külalised kõigest kaks kolmepunktiviset kaheksateistkümnest katsest. Kodumeeskonna kontosse tõi enim punkte Thomas van der Mars, kelle arvele jäi 22 punkti. Rasham Suarez lisas 16 ja Domen Bratož 11 punkti. Tartu Ülikooli resultatiivseim oli Tanel Sokk 14 punktiga. Poolfinaalseeria kolmas kohtumine toimub eeloleval neljapäeval, 4. mail Tartus. Seeria kestab kolme võiduni. Seega võib AVIS Utilitas Rapla kindlustada neljapäeval oma ajaloo esimese Eesti meistrivõistluste finaalikoha.

Siim Jõgis / foto: Siim Solman