BC Kalev/Cramo krooniti Raplas Eesti meistriks

Eesti spordihuviliste pilgud olid esmaspäeva õhtul suunatud Sadolin spordihoonele Raplas. Kas Alexela korvpalli meistriliiga finaalseeria naaseb Tallinnasse või kroonitakse BC Kalev/Cramo Eesti meistriks? Enne kella üheksat õhtul oli selge, et seeria saab Raplas läbi. Külalised võitsid mängu veenvalt 62:91 ning seega kogu finaalseeria 4:0. BC Kalev/Cramo krooniti Eesti meistriks teist aastat järjest.

Sadolin spordihoone oli tunnistajaks ajaloolisele sündmusele, kus esmakordselt krooniti Alexela korvpalli meistriliiga võitja Raplas. Klubi seni edukaima hooaja tulemusena said AVIS Utilitas Rapla mängijad ja taustajõud kaela hõbemedalid. Hooaja võib kokku võtta igal juhul edukalt! Teine koht Eesti meistrivõistlustel on selge kordaminek.

Kodumeeskond alustas kohtumist koosseisus Martin Paasoja, Indrek Kajupank, Oliver Metsalu, Jito Kok ja Thomas van der Mars. Juba kohtumise algus ei olnud eriti edukas. Kuue ja poole minutilise mängu järel oli BC Kalev/Cramo eduseis 2:15. Siis ärkas ka Rapla meeskond ja tegi 5:0 vahespurdi. Veerandaja lõpuks oli AVIS Utilitas Rapla kaotusseis vähenenud kuue puntki peale. Külalised juhtisid 17:23. Teisel veerandajal kodumeeskond vahet vähendada ei suutnud. Võrreldes neljapäevase mänguga olid pealinlaste visked märksa täpsemad. Branko Mirkovic viskas esimese poolajaga 12 punkti. BC Kalev/Cramo juhtis poolajapausil 32:41. Mäng polnud loomulikult veel tehtud, aga vägisi tundus, et tiitli saatus võib selguda esmaspäeva õhtul Raplas.

Kolmandal veerandajal oli Rapla enamiku ajast viie kuni üheksa punktilises kaotusseisus. Igale Rapla korvile oli Cramol vastus olemas. Vahe ei tahtnud kuidagi väheneda. Pigem vastupidi. Veerandaja lõpus kippus see kasvama ning lõpuks juhtis BC Kalev/Cramo 47:66. Kas selle pealt oleks üldse võimalik tagasi tulla? AVIS Utilitas Rapla fännid uskusid, et on küll. Sadolin spordihoone tribüünidel põrisesid trummid ja puhusid pasunad. Toetajad elasid aktiivselt omadele kaasa kuni lõpuvileni ja kaasaelamine ei tahtnud vaibuda ka peale seda. Kolm minutit enne normaalaja lõppu oli vahe juba 25 punkti ning võitja sisuliselt selge. Oma esimesed mänguminutid finaalseerias said Rapla poolelt kirja noored mängijad Gregor Ilves ja Marek Ruut.

Võitjate poolelt olid edukaimad korvikütid Mark Tollefsen ja Branko Mirkovic 18 punktiga. Cedric Simmons lisas 12. Domen Bratož viskas Rapla poolelt 22 ja Indrek Kajupank 13 punkti.

Siim Jõgis