FCR Media/Rapla KK tegi naiste Balti liigas ajalugu

Kunagi varem pole ükski Eesti naiskond jõudnud korvpalli Balti liigas nelja tugevama sekka. Nüüd sai sellega hakkama FCR Media/Rapla KK.

Viimased vahegrupimängud peeti Valgevenes ja Ukrainas vastavalt Tsmoki ja Tim-Scufi naiskondade vastu. Eriti märkimisväärne oli kohtumine Tim-Scufiga, kus veel viimase veerandaja keskel oldi kümnepunktilises kaotusseisus, kuid tuldi sellest välja ning võideti 85:81. Raplamaa Sõnumid vestles senisest hooaja käigust ja eesmärkidest FCR Media/Rapla KK manageri Rando Reininguga.

Kas Balti liigas nelja tugevama sekka pääsemisega saab hooaja alguses seatud eesmärgid kordaläinuks lugeda?

Ei saa. See saavutus oli utoopiline. Loomulikult unistasime sellest, aga ma ei oska öelda, kui palju inimesi reaalselt sellesse uskus. Meie number üks eesmärk on Eesti meistritiitel ja number kaks eesmärk on Eesti-Läti ühisliigas medalile jõuda. FCR Media/Rapla KK eelkäijad naiskonnad on senise nelja aasta kõige stabiilsemad Eesti-Läti ühisliigas. Alati oleme tulnud neljandale kohale. Iga kord oleme jõudnud finaalturniirile ja siis oleme esimesed, kes jäävad medalita. Seda tahaks murda.

Siim Jõgis / foto: Siim Solman

