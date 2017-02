Kaks võitu ei aidanud Kohilal tõusta Balti liiga liidriks

Naiste võrkpalli Balti liiga põhiturniiri lõpuni jääb üks voor ning Kohila VK/E-Service asub teisel kohal. Seitseteist võitu ja neli kaotust annavad võiduprotsendiks 81, mis jääb alla ainult TK Kaunas-ASU naiskonnale, kes on võitnud kaheksateist mängu ja kaotanud kolm (võiduprotsent 86).

Kuigi teoreetiline võimalus põhiturniir võita on Kohilal endiselt säilinud, ei ole kõik ainult nende endi kätes. Esmalt tuleb Kohilal võita viimases voorus Jelgavat ning loota, et Kaunase naiskond ei saa jagu kaheksandal kohal asuvast Alytus Prekyba-Paramast.

Kohila VK/E-Service’i peatreener Peeter Vahtra tõdes, et võimalus tõusta põhiturniiril esimeseks on pelgalt teoreetiline. Tema sõnul ei ole see praeguses seisus ka eesmärk omaette. Hoopis olulisem on Vahtra sõnul see, et praegusel haiguste hooajal püsiksid mängijad terved. “Sellel ei ole vahet, kas minna play-offe mängima esimese või teise koha pealt,” ütles Vahtra.

Siim Jõgis / foto: Siim Solman

Loe pikemalt 15. veebruari Raplamaa Sõnumitest