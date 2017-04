Kertu Laagi karjäär jätkub välismaal

Koos Kohila VK/E-Service’i naiskonnaga sai eelmise nädala reede õhtul Eesti meistrivõistluste kuldmedali kaela ka naiskonna diagonaalründaja Kertu Laak. Nii tema kui ka naiskond võitsid selle tiitli neljandat aastat järjest. Kohila läheb tuleval hooajal püüdma ka viiendat, Kertu Laak enam mitte.

Tema jaoks oli reedene finaal­seeria kolmas mäng Kohila särgis viimane. Edasi loodab tänavu keskkooli lõpetav tütarlaps jätkata mõnes välismaa võistkonnas. Pakkumised on laual olemas, kuid lõplik otsus on veel langetamata. Kiiret tema sõnul otsustamisega ei ole, kuid mida varem see otsus langeb, seda parem.

Kevad on käes. Sa mängisid lõppenud hooajal Kohila esindusnaiskonnas, U20 naiskonnas ja samal ajal lõpetad keskkooli. Kuidas sa kõigeks selleks aega leiad?

Kertu Laak: Kes teeb, see jõuab. Nüüd on hooaeg läbi ja saab rohkem koolile keskenduda.

Eesti keele eksam tuleb juba 24. aprillil. Oled selleks valmis?

Ma arvan, et eesti keeleks olen valmis küll. Matemaatikaga on raskem.

Siim Jõgis / foto: Siim Solman

