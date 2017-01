Eesti korvpalli meistrivõistluste esiliigas ehk Saku I liigas mängiv Kohila/Telia SK/Webware on raske hooaja kiuste saanud nüüd kaks võitu järjest.

See annab teoreetilise võimaluse, et kui reedel, 20. jaanuaril alistatakse kodusaalis Paide Viking Window, võib Kohila lõpetada alagrupi kolmandal kohal.

Siim Jõgis / Foto: Siim Solman

