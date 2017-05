Lelle alev saab uue võrkpalliplatsi

Eesti Võrkpalli Liit ja Oma Ehitaja AS korrastavad tänavu Eestis kümme võrkpalliväljakut. Raplamaal saavad uhiuue võrkpalliplatsi Lelle alevi inimesed.

Projekt „Võrguplatsid korda“ viidi läbi tänavu seitsmendat korda. Avalduse uue võrkpalliplatsi saamiseks esitas konkursile seitsekümmend viis huvilist üle kogu Eesti, Rapla maakonnast laekus avaldusi kaheksa. Igal aastal valib žürii välja kuus paika, kuhu võrkpalliplats kogu vajaliku inventariga rajatakse. Üheks žürii väljavalituks osutus Raplamaal Lelle alevik, kus juba õige pea saab mängida uuel võrguplatsil.

Projekti juht Urmas Piik ütles, et Lelle kasuks otsustati seepärast, et seal pole praegu korralikku võrkpalliplatsi, kuid ajalooliselt on Lelles võrkpalli kaua mängitud. „Lisaks sellele oli ka taotlus väga põhjalikult esitatud ning oleme kindlad, et plats leiab aktiivset kasutust, seda hooldatakse väga hästi ning seda jätkub pikkadeks aastateks,“ lisas Piik.

Mariliis Vest

Loe pikemalt 10. mai Raplamaa Sõnumitest