Martin Paasoja: Ideaalis läheme tagasi Tallinnasse viigiseisul

Pärast ajaloolist võitu Alexela korvpalli meistriliiga poolfinaalseerias on Avis Utilitas Rapla jäänud finaalseerias BC Kalev/Cramo vastu 0:2 kaotusseisu. Neljapäeval, 18. mail toimub seeria kolmas kohtumine Sadolini spordihoones. Avis Utilitas Rapla mängujuht Martin Paasoja ütles, et seis ei ole kaugeltki lootusetu ning meeskond võitleb jätkuvalt Eesti meistritiitli nimel.

Kui keeruline 0:2 kaotusseis on? Kas selle pealt on võimalik tagasi tulla ja tiitli nimel heidelda?

Kindlasti on. Kaks kodumängu on ees ja ideaalis lähme tagasi Tallinnasse viigiseisul. Play-off’is ei ole me kaotanud ühtegi kodumängu. BC Kalev/Cramo on muidugi hoopis teisest puust vastane.

Kevadel on väga tihe mängugraafik. Kas see tekitab väsimust ka?

Eks ikka on pärast mängu väsimus, aga uueks mänguks olen alati välja puhanud. Isegi kui väike väsimus on, siis män­gu ajal seda enam ei tunne.

Siim Jõgis / foto Siim Solman

