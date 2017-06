Rapla judoklubi tõmbab vööeksamitega hooajale joone alla

Tänavu kevadel sai Rapla judoklubil täis kolm aastat tegutsemist. Edasi on mindud rahulike sammudega. Möödunud aasta sügisel alguse saanud hooaeg hakkab nüüd ühele poole saama.

Sel hooajal osalesid Rapla judoklubi õpilased neljal turniiril Tallinnas ja Tartus. SK Ookami on Tallinnas tegutsev judoklubi, kellega Raplal on head sõprussidemed. Nende turniiril osaledes said judoklubi poisid oma oskused proovile panna ning tulid tagasi ühksa medaliga. Üle-eestilisel Zen kevadturniiril Tartus teenisid Rapla judoklubi kasvandikud kaks medalit. Samas ütles Rapla judoklubi treener Madis Suurmäe, et praegu ei ole medalid ega kohad kõige olulisemad. Noorte judokate jaoks on tähtis saada kogemusi.

Praegu treenib Suurmäe käe all Rapla ja Kohila gruppides peaaegu 90 last.

Siim Jõgis / foto: Rapla judoklubi

