SUUR GALERII: Rapla Selveri suurjooksul püstitati osalejate rekord

Rapla Selveri suurjooks toimus tänavu viiendat korda ning nagu iga-aastaseks tavaks on kujunenud, püstitati osalejate rekord ka seekord.

Korraldajad on selle nimel sihipäraselt tööd teinud ning edu ei ole lasknud end kaua oodata. Kahe distantsi peale (5 ja 10 kilomeetrit) läbis raja 1292 jooksjat, mis on eelmise aastaga võrreldes üle saja võrra rohkem.

Võistluste peakorraldaja Donatas Narmont ütles, et tegelikult lisanduvad lähipäevadel sellele numbrile mõned jooksjad veel. Põhjus seisneb selles, et mõned üksikud kiibid ei registreerinud finišis jooksja lõpuaega. See võis juhtuda näiteks siis, kui jooksja vajutas oma pulsikella kinni täpselt finišijoonel. Siis võib käsi jääda kiibi ette ning aeg jääb fikseerimata. Kui nende juhtumitega on tegeletud, võib Narmonti sõnul osalejate arv ületada 1300 piiri.

Sellele lisandub 400 last, kes osalesid lastejooksudes, mis toimusid vahetult enne põhidistantse. Sealjuures oli iga lapse osalemine tasuta ning finišis ootas väikseid jooksusõpru meenekott koos nänniga. Seega sai päeva jooksul jooksurõõmudest osa 1700 jooksusõpra. Algul olid korraldajad seadnud eesmärgiks meelitada rajale 2000 jooksjat. Sellest jäi küll natukene puudu, ent Narmonti sõnul tuleb nüüd see seada järgmise aasta eesmärgiks.

Siim Jõgis

