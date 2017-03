Raplamaa JK alustab teise liiga hooaega

Kevad ilmutab vaevu esimesi märke, kui jalgpall juba mürinaga peale veereb. Raplamaa JK meeskonna eelmise aasta triumf III liigas päädis pääsuga käesolevaks aastaks II liigasse ja nüüd on aeg käes hakata sinna sobivust tõestama.

Pühapäeval, 19. märtsil lüüakse hooaja esimeses kohtumises pall mängu ajutisel koduväljakul Valtu kunstmurul, kui võõrustatakse kevadpealinna klubi Türi JK Ganvix. Vastane on juba mõned aastad II liigas mänginud ja eelmisel aastal kohtusime nendega Raplas karikavõistluste sarjas. Tulemusega 3:1 olime vastasest kindlalt paremad.

Ettevalmistus ja koosseis

Meeskond on suures plaanis samaks jäänud, mis ta oli ka möödunud aastal. Lootsime küll paari maakonna juurtega mängija liitumist – Kaarel Saaremets ja Taavi Laurits -, kahjuks need plaanid ei realiseerunud, vähemalt mitte veel. Päris uute mängijateta me ei jäänud ja väga oluline täiendus on võistkonnaga liitunud Rapla mees Siim-Sten Palm, kes viimati mängis Nõmme Kalju FC võistkonnas, kuid kahjuks jäi seal läbimurre saavutamata. Palm on muidu profiililt väravavaht, aga meil hakkab ta pigem mängima väljakul kaitsjana või kaitseliini ees nr 6 kohal (kaitse- ja poolkaitse liini vahel). Vajadusel tõmbab mees ka väravavahikindad kätte.

Taavi Tüvist, võistkonna manager / foto: Alice Võsu

Loe pikemalt 15. märtsi Raplamaa Sõnumitest