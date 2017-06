Raplamaa JK sai Lõuna-Eestis valusa kaotuse

Eesti jalgpallimeistrivõistluste teise liiga lõuna/lääne piirkonnas peeti 13. vooru kohtumisi, mis märgib seda, et hooaeg jõudis täpselt poole peale.

Raplamaa JK läks pühapäeval, 18. juunil Tehvandi staadionil vastamisi FC Otepää meeskonnaga. Enne mängu oli Raplamaa JK võitnud neli kohtumist järjest. Lõuna-Eestis kahjuks võiduseeriat jätkata ei suudetud ning vastu tuli võtta 1:4 kaotus.

Raplamaa JK mängijate koormus viimastel nädalatel on olnud päris suur. Platsile on joostud nii esindus- kui ka duubelmeeskonna eest. Kuna tegemist ei ole profisportlastega, võtab väsimus oma. Peatreener Mati Püü ütles, et pühapäevases mängus olidki vastased üle just värskuse ja füüsise poolest. Raplamaa JK sai Otepääle kaasa võtta kõigest ühe vahetusmängija, Ken Krister Maalinna. Platsile ta vigastuse tõttu siiski ei pääsenud.

“Vastased olid paremad. Ise olime kehvad ja oma võimalusi ära ei löönud,” sõnas Püü. Kohtumist alustas Raplamaa JK tegelikult päris hästi. Seitsmendal minutil mindi Siim-Sten Palmi väravast 1:0 juhtima.

Siim Jõgis / foto: Siim Solman

