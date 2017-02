Raplamaa talimängudel tagasid esikoha Rapla ja Kaiu vald

Möödunud nädalavahetusel jõudsid lõpule Rapla makonna 25. talimängud. Võisteldi kahes kategoorias – suurte ja väikeste valdade seas. Suurte valdade konkurentsis saavutas esikoha Rapla (63 punkti). Talle järgnesid Kehtna (55) ja Märjamaa (53). Väikeste valdade seas kogus enim punkte Kaiu (39). Teise ja kolmanda koha said vastavalt Raikküla (34) ja Järvakandi (31).

Ka 2016. aasta talimängudel olid võitjad Rapla ja Kaiu, kellele järgnesid oma kategooriates vastavalt Kehtna ja Raikküla. Vigala vald ühtegi punkti ei kogunud, sest nende esindajad tänavustel talimängudel ei osalenud.

Tänavuste Raplamaa talimängude põhivõistlused peeti laupäeval, 18. veebruaril Järvakandis. Sarnaselt eelmise aastaga olid ka tänavu alad jaotatud mitme nädala peale. Varem oli tavaks kõik võistlused ära pidada ühel päeval. Rapla maakonna spordiliit põhjendas muutust sellega, et huvilised saaksid osa võtta rohkematest aladest.

25. Raplamaa talimängud said alguse juba 4. ja 5. veebruaril Kaius kabe- ja maleturniiriga. 15. veebruaril peeti ujumisvõistlused Valtu spordimaja ujulas ning oma kulminatsiooni leidsid talimängud 18. veebruaril Järvakandis. Kokku registreerisid korraldajad sel aastal 330 osalejat (eelmisel aastal 374). Populaarseim ala oli ujumine 112 osalejaga. Sellele järgnes kabe, kus oli 51 osalejat. Lisaks olid võistlusaladeks male, mälumäng, lauatennis, koroona ja sangpommi rebimine. Samuti võtsid üksteiselt mõõtu valdade juhtkonnad. Nende alad olid pallimänguharjutused, discgolf ja vibulaskmine.

Nigelate lumeolude tõttu jäid ära esialgu kavas olnud suusatamine ja lumerajasõit. Karikad antakse parimaile valdadele üle 23. märtsil vallavanemate suurkogul.

Küsimustele vastab Rap­lamaa spordiliidu peasekretär Rein Pajunurm

Millest see tuleb, et tänavu ujumises nii palju osalejaid oli?

Ujumine oli tõesti üllatavalt populaarne. Mul on üks võimalik versioon. Tegime ujumisele Facebookis reklaami ja võib-olla selle peale tulid inimesed kohale. Noored poisid hüppasid seal üksteise järel vette ja ujusid. Teine võimalus on see, et vallad ise tegid head tööd ujumisvõistluste promomisel.

Siim Jõgis / foto: Siim Jõgis

Loe pikemalt 22. veebruari Raplamaa Sõnumitest