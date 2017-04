Selveri suurjooks avab tänavu Linnajooksude sarja

Rapla Selveri suurjooks toimub tänavu viiendat korda. Võrreldes varasemate aastatega on kõige suurem muudatus võistluse aeg. Tavapäraselt on Selveri suurjooks aset leidnud juuni alguses, tänavu on see emadepäeval ehk 14. mail. Seega juhatab Selveri suurjooks sisse ka Linnajooksude sarja, mis varem on alguse saanud Tartus.

Igal aastal on Selveri suurjooksu korraldajad seadnud eesmärgi, kui palju osalejaid loodavad nad rajal näha. Eelmisel aastal oli jooksjaid rohkem kui 1500. Jooksu peakorraldaja Donatas Narmont ütles, et tänavu loodetakse tõsta see number 2000 peale.

Siim Jõgis / foto: Siim Solman

Loe pikemalt 26. aprilli Raplamaa Sõnumitest