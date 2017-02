﻿Maakonna tippauhinna Rapla Redel pälvis Märt Riisenberg

Igal aastal välja antava Rapla maakonna tippauhinna Rapla Redel pälvis tänavu Kehtna Mõisa OÜ juhatuse esimees Märt Riisenberg. Auhinna sai ta kätte vabariigi aastapäevale pühendatud Rapla maavanema Tõnis Blangi vastuvõtul kolmapäeval, 22. veebruaril.

Rapla Redeliga kaasnes ka maakonna kuldne vapimärk.

Vastuvõtt toimus Kehtna kutsehariduskeskuse aulas. Koos maavanemaga andis auhinna üle Raplamaa Omavalitsuste Liidu juht Margus Jaanson.

Tänukõnes ütles Riisenberg, et see autasu tuli talle üllatusena ning ta on tänulik oma kaastöötajatele, kes teda aastate jooksul on aidanud. Riisenberg sidus oma elu Kehtnaga 1978. aastal.

Siim Jõgis / foto: Siim Solman