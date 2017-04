Rapla ühinemisgrupis on keeruline seis

Eelmise aasta detsembris said allkirjad paberile ja siis tundus asi selge – Rapla, Kaiu ja Raikküla vald ühinevad pärast haldusreformi läbiviimist uueks Rapla vallaks. Nüüd on seis selline, et kuigi kolme omavalitsuse esindajad käivad igal nädalal regulaarselt laua taga ühinemisega seotud küsimusi arutamas, ei ole vabariigi valitsus ühinemist kinnitanud.

Kogu haldusreformi kontekstis on see olukord Eestis harukordne. Põhjuseks on ühise piiri puudumine Rapla ja Kaiu vahel. Kahe valla vahele jääb Juuru. Teatavasti on Juuru juba mitu nädalat olnud pildis sellega, et volikogu ei lubanud seitsme põhjapoolse küla liitumist Kohila suunal.

Nüüd on õhus tõsine võimalus, et vabariigi valitsus sundühendab Juuru valla Rapla ühinemisgrupiga ning loob seeläbi ühise piiri kogu territooriumile. Kõik rahandusministeeriumist ja valitsusest tulevad vihjed näitavad praegu, et Juurul tuleb vaatamata oma soovidele leppida Raplaga

Siim Jõgis

