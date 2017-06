Vald on nõus Kehtna Manor OÜ-le kingituse tegema

Kaheksa aastat tagasi sõlmisid Kehtna vallavalitsus ja OÜ Kehtna Manor lepingu mõisapargi kasutamiseks. Nüüd esitas osaühing taotluse, milles soovitakse lepingutingimuste olulist muutmist ja volikogu andis oma nõusoleku läbirääkimisteks.

2009. aastal sõlmisid Kehtna vallavalitsus ning OÜ Kehtna Manor lepingu Kehtna pargi kasutamise kohta. Lepiti kokku, et osaühingul on õigus kasutada enda huvides mõisahoonetagust ala ehk endist roosiaeda, mis kuulub vallale. Samuti osales osaühing vallale kuuluva pargi korrastamise projektides. Kehtna vallavolikogu aprillikuu protokollist võib lugeda, et osaühing on vastavalt lepingule tasunud valla omaosalust pargiga seotud projektides ca 38 000 euro ulatuses.

Mariliis Vest / foto: Siim Solman

