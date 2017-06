Õiguskantsler on asunud uurima Purila pelletitehase rajamise õiguspärasust

Õiguskantsler on Purila küla elanike kaebuste tõttu saatnud Rapla vallavanemale Kalle Toometile kirja küsimustega, mis puudutavad Purila pelletitehase rajamise tingimusi ja tehasest kostva müra vähendamist.

BNS vahendab, et õiguskantsler on asunud uurima, kas Rapla vald on Warmeston OÜ pelletitehase rajamist võimaldades järginud hea halduse tava ja põhiõiguste tagamise põhimõtet, kuna tehasest kostev müra häirib kohalikke inimesi.

„Õiguskantsler saatis esmaspäeval Rapla vallavanemale Kalle Toometile mitmeid küsimusi pelletitehase rajamise tingimuste ja selle kohta, mida vald on teinud tehasest lähtuva müra vähendamiseks. Muuhulgas soovib õiguskantsler teada, kas pelletitehase rajamisele eelnevalt hinnati keskkonnamõju, koostati detailplaneering ja kaasati protsessi kohalikud elanikud, teavitades neid ning kuulates seisukohti,“ vahendab BNS.

Õiguskantsler ootab 7. juuliks Rapla vallavalitsuselt lisaks ka selgitusi, mida on tehasest tuleneva müra vähendamiseks seni tehtud ning mida kavatseb vald Purila elanike heaolu kaitseks ette võtta.

Stina Andok / foto: Siim Solman

Loe pikemalt 28. juuni Raplamaa Sõnumitest