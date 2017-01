Alu hariduskeskuse pidulikul avamisel kerkis põhiteemaks energiatõhusus

Alu hariduskeskuse värske hoone avamise puhul toimus reedel, 20. jaanuaril minikonverents, milles vaadati tagasi hoone valmimisele viimase kümne kuu jooksul.

Teiste seas esinesid ettekandega Mari Loss majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist ning Rapla valla arhitekt Marko Järvela.

Alu hariduskeskuse värske hoone avamise teeb oluliseks see, et uued ja värsked ruumid said kaks asutust – Alu lasteaed-algkool ja Rap­la keskraamatukogu Alu haruraamatukogu. Aktiivne tegevus uues hoones käis tegelikult juba jaanuari algusest saati. 2. jaanuaril võeti lapsi vastu lasteaeda ning alates 9. jaanuarist käib ka algkooli õppetöö uues hoones. Talveveerandi algusest Alu algkoolis kirjutas Raplamaa Sõnumid pikemalt 11. jaanuari numbris.

Reedene minikonverents keskendus suuresti energiatõhususe teemale. Ettekannetest tuli välja, et uus Alu hariduskeskuse maja on liginullenergiahoone, mis tähendab, et see on rajatud, kaasates energiatõhusus- ja taastuvenergiatehnoloogiate võimalusi. Ligi poole oma energiavajadusest saab Alu hariduskeskuse uus hoone päikeseenergiast.

Siim Jõgis / foto: Armar Paidla

Loe pikemalt Raplamaa Sõnumitest