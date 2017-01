Alu lasteaed-algkool alustas uut veerandit värske ilme saanud õppehoones

Uut veerandit said Alu lasteaed-algkooli lapsed alustada värske välimuse ja sisu saanud koolimajas. Rapla valla ja Eesti-Šveitsi koostööprogrammi vahendite toel on koolimaja rekonstrueeritud, saadud on uus mööbel ja maja on täis automaatikat. Selliseid tarku koolimaju on Eestis seni vaid neli.

Uurisime, kas lastele uues koolimajas meeldib. Ühtegi negatiivset väljendust igatahes nende suust ei kostunud. Lapsed sõnasid, et koolimaja on super, vinge ja meeldib neile väga-väga. Natuke harjumist nõuab vaid see, kus miski täpselt asub. Vahetunni nurgas on lastel istumiskohad, mis neile väga meeldivad. Et vahetunde põnevamaks muuta, on koridoris lauajalgpall ja kes kiirem on, saab end tunda väikese indiaanlasena tipi telgis.

Võrreldes Raplas asuva majaga (ühisgümnaasiumi algklasside vana hoone), kus oldi remondi ajal ja kus paljud lapsed oma kooliteed alustasid, on vastremonditud majas mugavusi, mida varem ei olnud. Näiteks on klassides kraanikausid ja garderoobis on iga lapse asjad oma kastis. Lapsed toovad välja ka selle, et Alu koolis on WC-d palju ilusamad.

Kooli direktor Ülle Riisalu rääkis esmaspäeval, et hommikul oli tulnud tema juurde üks esimese klassi õpilane, kallistanud teda kõvasti ja tänanud sellise ilusa ja värvilise koolimaja eest. Riisalu sõnas: “See toob pisara silmanurka, sest tööd ja vaeva maja valmimise nimel on tõesti palju olnud. Aga nüüd on ime juhtunud ja Alu lastel on uus lasteaed ja kool.”

Helerin Väronen / foto: Siim Solman

