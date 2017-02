Angerja linnuse konserveerimine jõuab järgmisesse etappi

Raplamaa vanimaks kiviehitiseks peetava ja arhitektuurimälestisena kaitse all oleva Angerja linnuse varisemisohtlikud müürikohad soovitakse kindlustada ja ilmastikukindlalt katta.

Kohila vallas asuva Angerja linnuse konserveerimine on toimunud etapiliselt ja vastavalt võimalustele. 2009. aastal tehti vasallilinnuses topograafilised mõõdistused ja pakuti välja võimalikud lahendused linnuse müüride konserveerimiseks. Eskiislahendus jäi tookord muinsuskaitseametiga kooskõlastamata, kuna alusuuringuid ei olnud tehtud. 2014. aastal teostati arheoloogilised eeluuringud, koostati muinsuskaitse eritingimused ja töötati välja uus konserveerimiskontseptsioon.

2015. aastal korraldati kultuuriministeeriumi ja muinsuskaitseameti ühised talgud, mille käigus puhastati linnuse ümbrus võsast. Muinsuskaitseameti avariitoetusega konserveeriti eriti ohtlikud lahtiste kividega sillused. Linnuse võsast puhastamise talguid on varem olnud ka küla ja vallavalitsuse toel. Sel suvel on plaanis järjekordsed talgud. Nüüd, mil konserveerimine on jõudmas järgmisse etappi, on aeg tegeleda müüride ilmastikukindlalt katmisega edasi. Plaanitud on paar varisemisohtlikku kohta kindlustada ja müürijupid kitsa katusejooksuga katta.

