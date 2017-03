Coop loob maarahva panka

Sügisest alustab tegevust Coop Pank, mis hakkab pakkuma igapäevaseid pangateenuseid kauplustes.

Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink tunnistab, et oli esimest korda Coopi plaanidest kuuldes skeptiline, kuna pangandus on Eestis juba praegu konkurentsitihe. Olles aga tutvunud idee sisuga, leiab Rink täna, et sellise strateegiaga panga jaoks nagu Coop Pank on turg olemas. Nimelt eristab Coop Panka kõigist teistest selle integreeritus kaubandusse.

„Seni on olnud poed ja pangad, aga meie ärimudeli puhul mõtleme igal hetkel selle peale, kuidas me saaksime kliendi tegevusi kaupluses siduda igapäevapangandusega,“ kirjeldab Rink. Näiteks saab Coopi kaupluse klient tulevikus ostude sooritamise kõrval kassas müüjalt ka sularaha küsida. Sarnaselt pangaautomaadist raha välja võtmisega võetakse see summa seejärel tema pangakontolt maha. Tänu asjaolule, et Coopi kauplustes on kogu Eestis praegu natuke vähem kui 1000 kassat, mida saab edukalt raha sisse- ja väljamakseteks kasutada, ei näe Rink ka põhjust hakata paigaldama eraldi pangaautomaate.

Stina Andok / foto: Siim Solman

